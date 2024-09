El paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas afecta a 150 vuelos

Desde las 5 no despega ningún servicio en ninguna de las dos estaciones aéreas y solamente se registran los aterrizajes de los que se encontraban en vuelo cuando se inició la medida de fuerza.

Esta situación se extenderá hasta las 14 y fuentes de la compañía de bandera informaron que los vuelos que han sido cancelados como consecuencia del paro “no se reprogramarán”, sino que desde las 14 comenzarán a ejecutarse los horarios previstos a partir de esa hora.

El anuncio por parte del gremio se realizó a través de la red social X, puntualizando que “ante la evidente falta de voluntad por parte de Aerolíneas Argentinas para avanzar en una recomposición salarial que se ajuste a los indicadores inflacionarios, vamos a profundizar las medidas de acción gremial”.

“Hemos sido pacientes, hemos dialogado, pero la empresa como única respuesta al conflicto envía a los/las pilotos un panfleto que intenta romper la unidad colectiva de sus trabajadores. Son momentos críticos que requieren serenidad, llevar adelante una estrategia basada en la potencia y fortaleza que da la unidad del grupo”, agregan en el comunicado.

Embed ACCIONES GREMIALES DIRECTAS EN AEROLÍNEAS ARGENTINAS. Ante la falta de una propuesta de recomposición salarial seria, el viernes 06 de Septiembre profundizaremos nuestras medidas de fuerza.#somosapla#pilotosargentinos#recomposiciónsalarial pic.twitter.com/PmHL5nUAz1 — APLA (@aplapilotos) September 4, 2024

Y concluyen señalando que “es vergonzoso el nivel salarial al que nos han llevado. No caigamos en su juego. Tenemos experiencia en este tipo de conflictos, y unidos lo vamos a transitar una vez más. El paro se realizará el viernes 06 de septiembre, de 05hs. a 14hs., en los vuelos saliendo de AEP y EZE”.

Por su parte la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) emitió un instructivo a los fines de indicar a sus afiliados la actitud a asumir entre las 5 y las 14. Entre ellas:

• "NO realizar ninguna actividad de vuelo desde las 05:00 hs. hasta las 14:00 hs. del día 06/09";

• "NO iniciar el traslado hacia AEP / EZE durante toda la duración del paro (de 05:00 hs. a 14:00 hs.)";

• "Si estás en el remís en traslado hacia el aeropuerto (en Base AEP / EZE) continuar, NO efectuar el vuelo";

• "Si estás en el aeropuerto: NO ir al avión; • Vuelos de regreso a base: realizar el vuelo; • NO es necesario dar NO OK a la actividad que no se realice como consecuencia del paro; • CEFEPRA asistir normalmente. Si tenés alguna duda, comunícate con tus delegados".