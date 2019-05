El Paseo del Bajo en números: 350 camiones y 3.500 operarios

Los trabajadores comenzaron en enero de 2.017 y se inaugura este lunes en un "tiempo récord", de acuerdo a lo remarcado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad.

El trayecto está compuesto por doce carriles: cuatro para camiones y micros de larga distancia, que poseen acceso directo al puerto y a la Terminal de Ómnibus de Retiro, y ocho para vehículos livianos distribuidos sobre la avenida Moreau de Justo y Huergo.

PASEO DEL BAJO

En todo el proceso intervinieron tres contratistas y más de 20 organismos estatales entre la Administración General de Puertos, el ministerio de Transporte de Nación y la dirección de tránsito de la Ciudad, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Tuvo un costo cercano a los u$s 650 millones que fueron financiados por un préstamo internacional del Banco de Desarrollo de América Latina CAF de u$s 400 millones. Además, hubo fondos propios de la Ciudad y la Corporación Antiguo Puerto Madero por un total de u$s 250 millones.

PASEO DEL BAJO

En los dos años, se emplearon 3.500 personas entre profesionales y operarios, los cuales fueron repartidos en turnos en las 24 horas del día. 200 mujeres también aportaron su esfuerzo para lograr el objetivo histórico.

A la par, unas 300 máquinas excavadoras realizaron pozos profundos y 350 camiones extrajeron el millón de metros cúbicos de tierra.

Prueba de circulacion Paseo del Bajo Juan Manuel Laurens

Esa tierre removida fue directo a rellenos del puerto y a la nueva ampliación de Aeroparque para ganarle terreno al Río de la Plata.

Como parte de un plan para llegar a 2.023 con autopistas sin peaje, el Paseo del Bajo cuenta con el sistema Free Flow. Es decir, no posee cabinas ni barreras, sino que los vehículos deberán poseer la oblea del Telepase para que sea leída por portones colocados en ambos extremos.