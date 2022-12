El pedido del diputado Buryaile de un medicamento para su hijo

"Mi hijo con parálisis cerebral toma 12 pastillas de este medicamento por día. No se consigue, no hay en farmacias de CABA ni droguerías hace 2 meses no tienen stock, le queda solo para 5 días más, si alguien tiene en existencia, me manda un DM, estaré eternamente agradecido", escribió el dirigente de la UCR, junto a una imagen del divalproato de sodio que necesita su hijo.

Luego compartió una noticia alentadora: "¡Agradezco con el corazón la solidaridad que recibí de distintos puntos dentro y fuera del país! Perdón por no llegar a responderle a todos. Momentáneamente pude conseguir el medicamento para Matías. Ojalá pronto se solucionen los faltantes de insumos medicínales necesarios".

https://twitter.com/BuryaileRicardo/status/1598419749649653763 ¡Agradezco con el corazón ♥ la solidaridad que recibí de distintos puntos dentro y fuera del país! Perdón por no llegar a responderle a todos.



Momentáneamente pude conseguir el medicamento para Matías. Ojalá pronto se solucionen los faltantes de insumos medicínales necesarios. https://t.co/ZlxRoVP4Ah — Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) December 1, 2022

Previamente, en diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Pablo Rossi en Radio Rivadavia, el ex ministro de Agroindustria explicó que "no hay stock" del medicamento y resaltó la "solidaridad" que recibió tras el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

"La reacción de la gente a través de las redes sociales es extraordinaria", señaló el formoseño.

Y agregó: "Lo que nos salva en esta situación es la gente, pero pone de relieve los problemas que tenemos los argentinos, que no hay para importar remedios: deja de ser una cosa política para pasar a ser algo social".

"Si éste, que es un medicamento común, no se consigue, no me imagino cómo debe ser en los medicamentos para patologías más complejas", lamentó Buryaile.

La parálisis cerebral agrupa a un grupo de trastornos que afecta el movimiento y el tono muscular o la postura. Se produce por el daño en el cerebro inmaduro a medida que se desarrolla, con mayor frecuencia antes del nacimiento.

Es causada por lesiones o anomalías del cerebro. La mayoría de estos problemas ocurre a medida que el bebé crece en el útero.