El pronóstico del tiempo en el AMBA: alerta por lluvias y granizo

El alerta rige para las primeras horas de la mañana en la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Además, el SMN anticipó lluvias y granizo en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Incluso, podría haber fuertes vientos que llegarían a los 90km/h en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Chubut.

"El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas fundamentalmente por intensas ráfagas y caída de granizo", anunció el SMN este domingo en el AMBA, donde habrá una temperatura estimada en 13 grados de mínima y 20 de máxima, y viento del sector sur.

Ante el alerta por lluvias y granizo, el SMN recomienda "no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra". Además sugiere "evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas".

Por otro lado, el pronóstico del tiempo para el lunes anticipa una jornada con cielo parcialmente a mayormente nublado y una temperatura de nueve grados de mínima y 19 de máxima. Y el martes también se prevé cielo parcialmente a mayormente nublado y una temperatura de 13 grados de mínima y 21 de máxima.

Y de cara al invierno, se proyecta la idea de un trimestre junio-julio-agosto con lluvias superiores a lo normal sobre el norte del Litoral, este de Buenos Aires y oeste de la Patagonia, y precipitaciones al menos de categoría normal en el resto del país (exceptuando zonas de Cuyo y el NOA, que entran en su habitual estación seca).

Esto significa un pronóstico muy alentador para que buena parte del centro del país y el Litoral continúen mejorando el estado general de los suelos en nada menos que la etapa más seca del año, luego de la sequía de los últimos meses.