El surfer le respondió a Alberto, que lo había tratado de "idiota"

Ahora, 16 meses después y luego de que se conociera que el propio presidente no respetó el asilamiento en la Quinta de Olivos, donde hubo actividades sociales más allá de lo estrictamente laboral, Llamas reapareció y dijo: "Es vergonzoso que un presidente, abogado, haga este tipo de cosas".

"No me sorprende para nada viniendo del gobierno que tenemos. No le acredito toda la culpa al presidente, porque hay un montón de gente detrás de eso, pero él es el que da la cara", señaló en diálogo con TN desde la Costa Atlántica.



"Y no es que intento decir ‘Uh, mirá lo que me hicieron y mirá lo que está haciendo el Presidente’, porque yo no hice nada, lo único que quería era volver a mi casa", agregó.

Fernández había dicho de Llamas en su mensaje al pueblo argentino: "Se van a encontrar con idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende", a lo que Llamas ahora respondió. "Lo tomo como de quien viene, me resbala. ¿Un presidente, abogado, que me diga que soy un idiota por querer volver a mi casa con una declaración jurada? O sea él es el idiota que hizo el DNU y que no le transmitió a la gente, al equipo de él, lo que tenía que hacer", sostuvo.

Reconoció que no le "genera nada" hablar del tema que le dio notoriedad pública y que "de vez en cuando algún idiota me manda un mensaje". "Sí recuerdo que en ese control policial todos parecían un grupo de amigos haciéndome bullying", dijo.

Surfer-aspo.jpg Marzo de 2020: Federico Llamas es detenido en plena Panamericana a la altura del partido de San Isidro en un retén por el aislamiento decretado por el gobierno nacional. Archivo.

Además de practicar surf, Llamas es electricista y según sus dichos está "trabajando mucho y me está rindiendo muy poco la plata, cada vez me cuesta más. Está todo muy caro y no puedo progresar".



"Estamos sumergidos en un sistema corrupto, en donde los fiscales y los jueces son corruptos. Lo atacamos al presidente pero atrás de él hay un montón de jueces a quienes no los eligen en las elecciones y son los corruptos que no tienen los huevos para juzgar a los que hacen las cosas mal", argumentó.

Admitió que aún no se vacunó y que su deseo es irse del país a buscar otro futuro: "Ojalá me pueda ir del país lo antes posible, cuando termine con todo este caos. No estoy contento con la Argentina. La economía es una mierda, el país es corrupto. La verdad me gustaría irme del país, no sé si puedo. No me está yendo muy bien acá en la Argentina".