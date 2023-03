Es que en el video lo de puede ver a Burlando compartiendo una charla con José Luis Auge, quien fue uno de los acusados y condenados por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas en el verano de 1997 en Pinamar, y que -casualmente- fue representado por el Dr. Burlando.

Entre las varias personas que se acercaron supuestamente de manera espontánea a conversar con el letrado y que quedaron grabadas en el video, a Auge se lo puede ver muy cambiado en aspecto, luciendo barba entrecana, con remera gris y una gorra, mirando a cámara.

OBBISU7wUg4DSwKe.mp4

Para confirmar la identidad de Auge, Radio Perfil se contactó y le consultó al propio Fernando Burlando si se trataba de su ex cliente y la transcripción de esa charla es la siguiente:

-En el video se puede ver que usted se abraza con una persona que parece ser José Auge, uno de los responsables del asesinato de José Luis Cabezas. ¿Podría confirmarnos si se trata de él?

-Eh... Ese caso fue hace muchos años. Yo así como visité este lugar, también estuvo viviendo (sic) en otros asentamientos, esa es un poco la idea de esta campaña. Se acerca gente de todo tipo, esa es parte de la realidad argentina, nos guste o no nos guste.

En definitiva la realidad argentina es gente que son trabajadores, gente que son trabajadores que han tenido antecedentes, gente de todo tipo.

Yo no soy autoridad para cancelar a nadie, no me interesa serlo, no... Ni siquiera soy el indicado de juzgar, nunca fue mi tarea a la gente, pero esa es parte de la realidad argentina. Si queremos negarla o no queremos verla, es otra cosa.

-¿Es José Luis Auge el que aparece en las imágenes?

-A ver... Yo no lo he chequeado porque es un caso que lo manejé hace mucho tiempo. Se ha acercado a los distintos videos de los que hemos hecho caseros, infinidad de gente.

Yo no estoy evaluando si tienen antecedentes o no, lo que sí puedo decir es que cuando hablo de honestidad y de gente trabajadora, que apuesta al trabajo, es cuando yo me meto en esa casa humilde. Todo lo que pasa en el entorno, vos te das cuenta de que yo no soy el que hace el video, el que edita el video.

Reitero: no estoy en condiciones de cancelar a nadie, no soy quien.

-La pregunta es por sí o no, ¿es José Luis Auge o no lo es?

-Ah, puede ser, puede ser... Es más, en los videos que vas a seguir viendo vas a ver gente con antecedentes. ¿Puede ser que sea osé Luis Auge? Puede ser que sea osé Luis Auge o cualquier otra persona.

-¿Usted no lo reconoció?

-No, en ese momento no lo reconocí.

-A lo largo de estos años, ¿se arrepiente de haber defendido a los asesinos de Cabezas?

-Durante la época que me tocó defender a los acusados y condenados por el asesinato de José Luis Cabezas lo que traté hacer fue un trabajo técnico. Yo era muy joven, tenía una fuerza y una energía...

Si me preguntan si yo estoy arrepentido, no. Yo hice mi trabajo, una defensa técnica, lo que sí es que tal vez no se conoce o no se sabe es que yo establecí una relación muy humana con los papás de José Luis porque en ese momento había 6 o 7 personas inocentes detenidas de las que nadie habla.

Hoy todos se preocupan tal vez por esta idea, esta foto pero no por preocuparse por qué habrá pasado con esas 6 o 7 personas detenidas inocentes (de la banda de Los Pepitos).

Burlando-Auge.jpg

En otro momento de la entrevista, Burlando es consultado sobre cómo es posible que no haya reconocido habiendo sido su cliente y se excusa en la cantidad de años que pasaron de aquel vínculo.

A su vez niega que lo esté abrazando en algún momento del spot y minimiza la presencia del exintegrante de la banda que asesinó al fotógrafo cuando en realidad aparece cuatro veces: a los 9 segundos, a los 16, a los 19 y a los 23 (efectivamente abrazados).

Por otra parte, confirmó que el clip fue grabado en el barrio Los Hornos de la localidad de La Plata, donde Auge vivió toda su vida, y que precisamente le dio nombre a la banda criminal "Los Horneros".

Burlando expresó que "cancelar" gente o referirse a todo un barrio por un hecho o un grupo puntual "atrasa" y "remite al odio y al castigo permanente".

jose-luis-auge.jpg José Luis Auge en el juicio por el crimen de Cabezas y en diciembre de 2022, cuando fue demorado por una vieja orden de captura.

Caso Cabezas, qué pasó con "Los Horneros" condenados

Luego de haber sido condenados a penas de cadenas y reclusión perpetua, los camaristas de Casación bonaerense, Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, beneficiaron a los asesinos de José Luis Cabezas a condenas de entre 18 y 27 años.

De los cuatro integrantes de "Los Horneros", Miguel Retana murió preso en 2001. El primero en beneficiarse con la reducción de la condena y el llamado 2x1 fue precisamente José Luis Auge, quien recuperó su libertad en diciembre de 2004.

Por su parte, Gustavo González obtuvo la libertad condicional a fines de 2005 pero luego volvió a prisión por una causa de narcotráfico.

En tanto que Horacio Braga -quien se comprobó que fue quien le disparó a Cabezas y prendió fuego el auto donde apareció el cadáver esposado- recuperó la libertad en abril de 2005, tras pasar apenas ocho años preso; se recibió de abogado y también decidió volver a vivir en Los Hornos.

Cabe recordar que hay fotos policiales actuales de Auge porque en diciembre de 2022 fue demorado por la Policía Bonaerense en un control ya que había sobre él dos viejos pedidos de captura que luego quedó establecido que habían caducado, ya que databan de 2007.