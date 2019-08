En un año cerraron más de 1.700 Pymes en todo el país

La cifra surge de un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA), cuyo presidente, Daniel Rosato, advirtió a DIARIO POPULAR que "en estos últimos 15 días la situación ha empeorado porque las ventas cayeron un 50%", mientras que, también en diálogo con este medio, el vicepresidente de CGERA, Ariel Aguilar, consideró que "el problema no es de esta semana, pero sí es cierto que la crisis se profundizó con la última devaluación".

Las pymes industriales arrastran 14 meses de caída en su producción, por lo que no sorprende que en la industria manufacturera haya 1.734 empresas menos si se tienen en cuenta los últimos 12 meses, tal como informó el relevamiento de IPA, que ubica a su vez en una reducción de 51.639 puestos de trabajo.

"En 2016 comenzó un proceso de reducción del empleo industrial que continúa hasta el presente, ya que hay 128 mil trabajadores menos", puntualizó el estudio, que sobre la baja de persianas sostuvo: "El proceso se agravó desde el segundo trimestre de 2018, coincidentemente con la crisis financiera en el país".

Rosato explicó que la devaluación se convirtió en un verdadero problema. "Muchas industrias compran gas en boca de pozo y pagan las facturas con el dólar a 50 pesos, pero después cobramos lo vendido con un dólar a 45. Eso genera una pérdida muy importante, que te vuelve inviable producir", expresó.

El empresario consideró que "eso lleva a una retracción muy importante" y lamentó que "todavía no está todo muy claro, hay mucha especulación y falta de previsibilidad sobre lo que va a pasar", pero fue tajante al afirmar: "Sólo con parches no podemos sostener las pymes y las fuentes de empleo. Si no hay medidas concretas, va a haber más cierres".

A su turno, Aguilar agregó: "Hicimos ventas y no habían mandado los cheques. Cuando los recibimos, perdimos toda la rentabilidad porque los insumos básicos están hoy entre 15, 20 y 25 por ciento más. Y no podemos trasladar todo a los precios porque las ventas siguen cayendo".

El vice de CGERA se refirió a los costos de logística y precisó que "en algunos casos representan entre 20 y 25%", por lo que sentenció: "No pueden aumentar más tarifas y combustibles. Hay que desdolarizar". Además, recordó que "el uso de la capacidad instalada es del 58,4% en promedio, aunque hay sectores de mano de obra intensiva que tienen más de la mitad de las máquinas apagadas".

Al evaluar las responsabilidades del gobierno, Aguilar consideró que "la tasa de referencia cerró hoy (por ayer) a 74,9%, que hace un daño tremendo por inversión, pero también al consumo, porque resta poder adquisitivo a los compradores", mientras cargó contra la AFIP: "Ha jugado un papel asfixiante. Había embargos todos los días y te caen en todas las cuentas, entonces no podés pagar los sueldos. Además, muchos industriales que no habían sido embargados pagaban salarios, tarifas o impuestos; tenían que elegir. Atrasarse hizo que justamente cayeran los embargos".