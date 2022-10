Entre Ríos: el video del búfalo que mató al cazador mexicano

Lo que se puede ver en el video es como el animal engancha con sus cuernos al cazador de 64 años y lo arrastra contra un árbol, pese los intentos del turista por intentar escapar.

Canales Najjar le disparó al animal detrás de un árbol y a unos 30 metros de distancia pero el búfalo. de más de una tonelada, reaccionó para defenderse. Si bien el animal se encontraba herido, atacó varias veces al cazador hasta que el guía intervino y lo mató.

En la morgue se determinó que el ciudadano mexicano murió de un shock neurogénico, debido a las fracturas de esternón y de costales múltiples que le produjeron hematomas retroperitoneales.

Al momento del incidente, el experimentado cazador se encontraba con un contingente de tres ciudadanos compatriotas. “Por causas que se tratan de establecer, el hombre fue embestido por un búfalo de gran porte que, luego de varios topazos, le causó graves lesiones que provocaron su muerte en el mismo campo”, señalaron las fuentes policiales.

La zona de caza elegida por los mexicanos no tiene señal telefónica y se encuentra a 50 kilómetros al sur de Gualeguaychú. Por la inaccesibilidad del lugar, a la ambulancia se le dificultó el ingreso, por lo que la víctima debió ser trasladada en una camioneta particular. A pesar del esfuerzo, Mario Alberto Canales Najjar ya no tenía signos vitales.

Canales Najjar era un importante referente en su rubro, que se desempeñaba como presidente de la Federación Mexicana de Caza. El trágico hecho se produjo el pasado viernes, pero finalmente pudieron velarlo el domingo cuando su familia llegó a la Argentina. Ahora, aguardan para trasladar sus cenizas de regreso a su país.

La Federación Mexicana de Caza A.C. y otras agrupaciones vinculadas a esta actividad lamentaron lo sucedido. A través de un comunicado, la organización que Canales Najjar presidía expresó su “enorme tristeza por la partida de un gran hombre y mucho mejor amigo”.

El comunicado de la Federación Mexicana de Caza.

Además, lo describieron como “conservacionista y luchador incansables por los derechos de los cazadores”. Y agregaron: “su generosa amistad nos deja una huella imborrable”.