"Hay que esperar para tomar una decisión sobre los alquileres’, dijo el miércoles durante el programa A Dos Voces, al responder una pregunta sobre qué va a pasar con los contratos de locación que entraron bajo el paraguas del DNU 320 que en principio vencerá a fin de septiembre.

El Jefe del Estado expresó que "lo que tienen que saber todos es que vamos a proteger a los sectores más débiles porque no es momento de castigarlos" y sostuvo que "todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo hasta tranquilizar la economía".

"La economía está intranquila en el mundo porque la pandemia dio vuelta la economía del mundo y además está intranquila porque la Argentina ha tenido muchas dificultades en los últimos años", dijo Fernández.

Ante la consulta de este diario sobre la posibilidad de extender la vigencia del decreto, el viernes la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, respondió lacónicamente que "estamos trabajando".

La prórroga de la norma es aguardada con expectativa por las entidades de inquilinos que la consideran imprescindible para evitar una ola de desalojos en medio de una situación de alta morosidad en los pagos.

"Es fundamental que el gobierno anuncie la prórroga del decreto. Seguimos insistiendo, tiene que ser hasta marzo y con un plan de desendeudamiento del sector. Los inquilinos tienen que saldar las deudas y los pequeños propietarios poder cobrar su alquiler. Es la única forma de evitar una crisis habitacional aún mayor", señaló Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados.

Créditos hipotecarios UVA

El presidente también se refirió a las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, que también quedaron congeladas desde fines de marzo mediante un decreto (319/20). "Respecto al tema UVA estamos tratando de encontrar una solución similar a la teoría del esfuerzo compartido. Puede ser una salida para este tipo de créditos, lo estamos trabajando", adelantó.

Alquileres de vivienda, pensiones y locales

El decreto 320/20 abarca a los contratos de alquileres de vivienda única pero también las habitaciones en pensiones, alquileres para actividades culturales o comunitarias o destinados a pequeñas producciones familiares y agropecuarias.

También están incluidos los inmuebles alquilados por monotributistas o profesionales autónomos para la prestación de servicios, comercio o industria; alquilados por mipymes, cooperativas de trabajo o empresas recuperadas.

Si bien dispuso el congelamiento de los precios de los contratos de alquiler hasta el 30 de septiembre de 2020, el decreto prevé que la diferencia entre el monto pactado y el que corresponda pagar por el congelamiento deberá ser abonada en tres cuotas, y como máximo seis, mensuales, iguales y consecutivas. La primera de esas cuotas debería pagarse con el alquiler correspondiente a octubre.

Además, el decreto no suspendió el pago de alquileres. Por eso, los que no pagaron durante estos meses acumularon una deuda que deberán saldar a partir de octubre. En ese caso, se podrán aplicar intereses compensatorios, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.