Evento solidario de Zumba a beneficio de Enzo Baglivo

Ya son varios los eventos que se realizaron para poder recaudar fondos y costear el tratamiento. En un mano a mano con Diario Popular, Susana (Tía del Jugador) explicócómo sigue su recuperación, cómo se encuentra el jugador y qué tienen previsto para seguir recaudando fondos.

Luego de haber hecho un Partido de las Estrellas a total beneficio, Susana contó que "el próximo sábado 11 de enero en el Club La Fuente (Dr.Melo 3951, Lanús) se realizará una clase solidaria de Zumba Fitness organizada por Eliana Otranto y que contará con un invitado de Brasil Anderson Swin junto a grandes instructores que acompañarán la campaña TodosxEnzo. La entrada costará $100 y toda la recaudación será destinada para su pronta recuperación".

“Enzo ya está en el centro de rehabilitación CIAREC. Está pasando un momento difícil, haciendo ejercicios solamente con los brazos y la parte del torso (que es donde tiene una mínima movilidad y sensibilidad actualmente)”, contó la tía. En tanto destacó que "él se encuentra bien y tiene muy buen animo, es un león".

Cabe recordar que el año pasado la vida del defensor cambió para siempre. Luego de haber ido a comer un asado con sus ex compañeros de UAI Urquiza, al volver a su casa un muchacho pasó el semáforo en rojo y lo chocó, hizo que impactara contra un palo de luz y eso provocó que se le rompa una vértebra a la altura de la cervical. Lo tuvieron que operar, la médula ósea quedó muy inflamada y produjo que gran parte de su cuerpo no se sienta y no lo pueda manejar.

También se puede colaborar con Baglivo a través de donaciones en la siguiente cuenta 513509/5, del Banco Provincia. El CBU es 0140050203518151350950.