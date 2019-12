En tanto, en horas de la tarde la estación Constitución fue cerrada y como consecuencia las paradas de colectivos lindantes se encontraban abarrotadas de personas que intentaban tomar un transporte.

A las 17:30, las puertas se abrieron para dar paso a una multitud que minutos antes forzaba la reja para intentar entrar.

Según un comunicado oficial de la empresa estatal, se trató de un reclamo de ex empleados de dicha compañía "que nunca formaron parte de Trenes Argentinos y, además, se encuentra personal de una ex empresa contratista de seguridad privada, MCM y ex trabajadores de la línea Roca que se atuvieron al retiro voluntario o tuvieron cesantías por ausentismo". Este corte, señaló la empresa, dejó sin servicio a más de 200.000 pasajeros.

