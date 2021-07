Ex Villa 31: denuncian fallas en viviendas asignadas por el gobierno porteño

Las familias del Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31) denunciaron que las viviendas no cuentan con agua caliente y tienen desbordes de cloacas.

Las cerca de mil familias del Bajo Autopista del Barrio Padre Carlos Mugica(ex Villa 31) que fueron relocalizadas en el sector conocido como YPF denunciaron que muchas de las viviendas que les fueron asignadas no cuentan con agua caliente y tienen desbordes de cloacas, mientras que quienes aún no llegaron a mudarse viven en una situación de “alta inseguridad”.