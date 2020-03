"Ojalá estuviera festejando tu cumpleaños, ojalá estuviera escribiendo tu carta de amor, pero en este momento lo único que siento es enojo. Enojo porque vos, la persona que más quiero en el mundo, no podés estar feliz, no podés contestar mensajes de cumpleaños, no podés estar abrazado a tu familia, no podés estar apagando las velitas ni recibir tus regalos", escribió en la red social Twitter Julieta Rossi, la novia de Báez Sosa.

Además, Julieta se refirió a los diez rugbiers imputados por el crimen, a quienes culpó de “arrancar” a Fernando de su lado, de su familia y de sus amigos.

En ese sentido, consideró que los acusados “se divirtieron con el dolor y el sufrimiento ajeno”, y que “esos chicos que 'no lo quisieron hacer', lo hicieron de todos modos, y habiendo querido o no, el resultado es el mismo”.

ADEMÁS:

"Ese mismo grupo decidió que no ibas a poder tener un futuro, tu carrera de abogado, decidieron que no ibas a poder casarte, tener hijos, viajar, tener nietos, básicamente vivir la vida”, siguió, y agregó: “Hoy no podés festejar nada, porque te robaron la oportunidad de todo”.

La joven admitió no poder “evitar” sentirse “enojada” y que en este momento sólo siente “odio”, porque “eligieron” a Fernando y le “pegaron hasta el cansancio”, por lo que sufrió “lo que nadie tiene que sentir": “Te arruinaron de la manera más violenta, porque todo esto se pudo haber evitado”, añadió.

"Esto no tendría que ser así, está todo mal, todo mal en nuestras vidas. Tal vez si entendieran el dolor que sentimos, la angustia en el pecho, la falta de aire, la desesperación de no estar con la persona que más queremos, tal vez y sólo tal vez, se pondrían en nuestro lugar y no sé, harían algo, algo para intentar arreglar todo esto y darnos un poquito más de paz”, continuó Julieta.

"Espero que donde estés, el tiempo siga pasando y puedas festejar, y si no es así, acá vamos a estar nosotros, no festejando tu cumpleaños porque la realidad es que no podemos, pero sí festejando el día en que empezó, lo que hasta el 18 de enero del 2020 iba a ser tu hermosa vida”, concluyó.