Festejos por la Primavera: advierten sobre excesos

Así lo reflejaron desde la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), desde donde anticiparon que "no faltarán inconvenientes asociados a esta promoción masiva del consumo de drogas, que traerá aparejados agresiones y hasta grescas multitudinarias".

"El Día de la Primavera antes significaba un día de alegría y hoy es de preocupación, porque los adultos no pueden evitar que los chicos se expongan a situaciones que no van a poder manejar", expresó el presidente de la AARA, Claudio Izaguirre, en diálogo con POPULAR.

Sobre este punto, el experto puso la lupa en las fiestas privadas: "Al no ser combatidas por las autoridades, son permitidas. La gente que organiza estos espacios tiene toda la información legal y dice que es una fiesta de cumpleaños para una persona. Pero venden entrada con una consumición de lo que te guste, entonces incentivan a la toma de alcohol".

"Hoy el picnic en la plaza no existe más. Muchos chicos se juntan a tomar Fernet y no saben que esa bebida tiene 50% de alcohol fino. Para colmo, en todas partes hay arengas en favor de la marihuana", apuntó Izaguirre, tras lo cual resumió: "Todo esto nos muestra que esta celebración es un espacio de promoción del consumo de drogas a gran escala en todo el territorio nacional".

El titular de AARA interpretó que "este combo nos promete una situación mucho más complicada" y analizó: "Por un lado, al final del día el alcohol traerá los inconvenientes en forma de agresiones y grescas multitudinarias. Por otro, habrá muchos pibes bajo los efectos de la marihuana, que produce daños en la salud y es creadora de paranoicos, psicóticos y esquizofrénicos".

Además, apuntó que "con esa mezcla tenés detrás un coma alcohólico, porque la marihuana impide vómitos y el cuerpo con un exceso de alcohol se defiende vomitando, pero con esta sustancia el cuerpo termina absorbiendo el alcohol y va a parar al hospital".

Con respecto a los festejos primaverales, insistió en la promoción de la venta de drogas y graficó: "Esta etapa sirve para promocionar los espacios de venta y a los vendedores minoristas. Una persona va y le dice a los chicos: "anotá mi teléfono que te consigo para la semana que viene o para un cumpleaños". Se promociona desde todos los ámbitos".

Sobre este punto, Izaguirre se refirió a las eventuales adicciones. "Una cosa es que consuma un adulto y otra es lo que puede hacer en un cerebro infantil o no desarrollado. Muchos empiezan con marihuana y terminan dejando los estudios secundarios. O terminan con una poliadicción, con varias sustancias, que les provoca problemas severos", resaltó.

Para hacer frente a este panorama, el especialista exigió concientizar a la gente: "No tenemos campañas preventivas porque no están bien vistas, ya que consideran que coartan la libertad y no dejan que el joven experimente. Pero no hay una sola provincia que trabaje en prevención y entonces los chicos no están advertidos. Y los adultos tampoco".

"¿Cuántos saben que por cada vaso de Fernet tienen medio vaso de alcohol fino? Los chicos no conciben la diversión sin el alcohol. Y si la persona no está prevenida de que la sustancia lo van a dañar, la lleva con el fin de divertirse. Es un sistema perverso que lleva a jóvenes al consumo de sustancias", concluyó Izaguirre.