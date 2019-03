Con el paso del tiempo y después de probar con diferentes tratamientos, Francisco -hoy con 31 años- comenzó a cultivar marihuana para utilizarla como medicina alternativa contra su enfermedad y tratar de aliviar sus dolencias. Lo logró. El cannabis le dio una mejor calidad de vida. Pero, en mayo de 2014, fue imputado penalmente.

Una denuncia anónima hizo que a Fran se le realice un allanamiento en la propiedad que alquilaba, donde encontraron 48 plantas de marihuana. Por esta investigación, el joven con epilepsia se encuentra procesado desde hace 5 años.

En el juicio desarrollado este viernes, el fiscal del caso, Teodoro W. Nürnberg, pidió la recalificación de la causa a fin de que a Francisco Giovanoli no se lo juzgue por el "delito de cultivo" (la pena va de 4 a 15 años de prisión), sino por el "delito de autocultivo" (va de 1 mes a 2 años de prisión).

Además, según informó la ONG "RESET" que trata "Política de Drogas y Derechos Humanos", el fiscal Nürnberg remarcó que está última conducta está amparada por la Constitución Nacional (precisamente en el Artículo 19), y que su penalización es inconstitucional conforme el antecedente "Arriola" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en este 2019 cumple 10 años de vigencia.

Nürnberg también le recomendó a Francisco que proceda "a presentar una solicitud de autorización por la vía que corresponda, a fin de no verse vinculado nuevamente a la penosa circunstancia de ser sometido a un proceso penal".

Atento todo ello, se espera que el día de mañana el Tribunal Oral Federal en lo Crimimal de Comodoro Rivadavia dicte su veredicto, absolviendo finalmente a Francisco luego de pasar cinco años injustamente procesado y oportunamente detenido.

POPULAR dialogó con Mariano Fusero, Presidente de RESET - Política de Drogas y Derechos Humanos, sobre el caso:

"El fiscal general, a cargo del juicio, comprendió cabalmente que la conducta de cultivo desarrollada por Francisco no tenía otro destino más que proveerse la sustancia para su propio consumo. En tal sentido, vale resaltar su pedido de absolución por aplicación del fallo "Arriola" de la CSJN que este año cumple 10 años de vigencia, considerando que es inconstitucional penalizar a una persona por actos que no trasciendan su ámbito de libertad, autodeterminación y no afectación de derechos de terceras personas", relató Fusero.

Y continuó: "Más allá de tal decisión de la Fiscalía, la cual celebramos, queda un sabor amargo respecto de las penosas circunstancias por las que tuvo que pasar Francisco, allanado en su propiedad, detenido en una cárcel durante una semana, procesado durante 5 años en los que no podía predecir si su futuro sería frente a un aula, como docente que es, o en el calabozo de una prisión. Ese daño es irreparable a esta altura. Para él y para cualquier persona sometida a ello por la vigencia de una ley de drogas que constantemente vulnera los derechos de las personas que hacen uso de sustancias ilegalizadas. La despenalización de conductas semejantes, tipificadas como delito por opurtuna influencia de López Rega, es una deuda de nuestra democracia".

Por último, Fusero remarcó: "Cabe preguntarse, ¿cuántos recursos públicos fueron mal gastados en policías, allanamientos, el trámite de un proceso penal durante cinco años y realización de un juicio bajo la amenaza de un crucifijo y el poder punitivo, para terminar aplicando lo que la Corte manda hacer desde hace 10 años? Policías, fiscales y jueces deberían replantearse el dispendio de tales recursos en causas insignificantes, en desmedro de los recursos que faltan para causas de verdadera gravedad e impacto social. Nuestra actualidad, es ridícula y perversa en tal sentido, siendo duros contra los más débiles y débiles contra los duros".

Proyecto para autorizar el autocultivo

Alfredo Luenzo, senador nacional, presentó un proyecto de ley para autorizar “el uso, autocultivo y posesión de semilla y flores de cannabis” con un fin “medicinal o terapéutico o de investigación científica”.

Además, Luenzo, hizo referencia al cannabis medicinal y al caso de Francisco Giovaneli a través de su cuenta de Twitter:

Embed #cannabis #ley Ante el caso Francisco y los pedidos que nos hacen llegar las familias, presenté proyecto de ley para autorizar el uso, #autocultivo y posesión de semilla y flores de #cannabis con fin exclusivamente medicinal o terapéutico o de investigación científica — Sdor. Alfredo Luenzo (@SenadorLuenzo) 28 de febrero de 2019

Embed #cannabis #ley El caso Francisco ha puesto en evidencia la necesidad de reglamentar con urgencia y forma íntegra la Ley 27.350 de Cannabis Medicinal. El PEN dejó sin reglamentar el autocultivo. Francisco padece epilepsia desde los 6 y enfrenta hoy un proceso judicial — Sdor. Alfredo Luenzo (@SenadorLuenzo) 28 de febrero de 2019

Embed #cannabis #ley Al aceite de cannabis hay que verlo el un contexto sanitario. Estamos en presencia de un Estado contradictorio que reconoce el uso mediante #SEROS pero q x el otro lado actúa del lado de lo represivo tal como es el caso Francisco. Queremos dar coherencia normativa — Sdor. Alfredo Luenzo (@SenadorLuenzo) 28 de febrero de 2019