Dardo Campostrini, comerciante varelense y dueño de la mascota, lamentó la perdida del animal y lo recordó con palabras de afecto. "Fue un perro especial. Un animal que desde el primer día que lo tuve cambió mi vida", expresó.

Murió Pocho, el perro motoquero

Asimismo, reconoció que Pocho le dejó "miles de amigos por todo el país y el mundo". "Era un ser que cuando lo veías te sacaba una sonrisa. Andar con él me obligaba a estar sonriendo. Lo que despertaba y generaba era muy especial, era como un perrito de peluche", dijo emocionado.

Según Campostrini, el perro "siempre andaba suelto y libre". "No me arrepiento de que fuera así. Él les tenía bronca a los camiones de basura, salió a torear a uno y se metió abajo. Murió en mis brazos, tenía afectada la cadera. Traté de llevarlo al veterinario, pero no resistió".

Unos días después, el comerciante fue a Entre Ríos a un encuentro de viajeros, donde le rindieron un homenaje a Pocho por ser "el perro viajero".