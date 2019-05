Frutazo en la Plaza de Mayo por la crisis en el sector

El secretario de la Federación, Marcelo Corioliani, explicó que una de las principales problemáticas que afrontan los chacareros es la falta de un precio que les asegure una actividad rentable, y piden la asistencia de un aporte no reintegrable de $1,50 por kilo de fruta para compensar parte del costo de cosecha.

ADEMÁS:

Algunos "Precios Esenciales" están más caros que los del mercado

También reclamaron un Plan Sanitario con asistencia por 10 años mientras cientos de personas hacían cola con bolsas y changuitos desde la mañana en las inmediaciones del Cabildo para recibir la fruta.

A su vez, exigen la postergación del cobro de créditos tomado oportunamente y políticas que permitan dar sustentabilidad a una actividad que todavía no encontró su piso en esta crisis.

“En los mejores casos se estaba pagando por kilo de fruta aproximadamente U$S 0,15 cuando el costo de producción está en U$S 0,28 o U$S 0,32”, especificó Corioliani.

El último “frutazo” en Plaza de Mayo se realizó en 2016, cuando productores regalaron fruta a los numerosos vecinos que se acercaron al lugar.