“Estamos consternadas. En nuestro caso, que nos desempeñamos en la fuerza policial, tenemos absolutamente claro que los comisarios generales, muchos de los cuales están detrás del negocio de la explotación sexual de mujeres y menores, saben que nosotras sabemos, y que ya estamos hartas. La realidad es no hay proteccion para quienes denuncian. Natacha denunció cosas tremendas”, dijo Macias.

La uniformada, que forma parte de la Policía de Santa Cruz y viene trabajando junto a colegas de todo el país para modificar la estructura patriarcal de la fuerza, se expresó sobre sus miedos al denunciar situaciones ilegales y oscuras. “Igual que hizo Natacha, yo también siempre digo que si aparezco muerta, sepan que no me maté. Lo escribí en mis redes sociales en muchas ocasiones. No tengo ninguna intención de morir, más bien todo lo contrario”, dijo en declaraciones a FM La Patriada.

“Tengo perfectamente claro que mi vida está en riesgo. Como dije, hay comisarios en la provincia de Buenos Aires vinculados a redes de trata. Soy pública, hablo por muchas de mis compañeras que están en riesgo. Somos amenazadas de manera permanente. Puedo contar decenas de casos. Como el de Kari, por ejemplo, quien sufrió acoso sexual por parte de su jefe, y como ella se negó, la amenazó con pegarle tres tiros”, dijo Macías.

Para la oficial policial, “lo que estamos denunciando es tremendo, entonces estamos habituadas a que nos hagan operaciones todo el tiempo”.

“Quiero destacar que nuestra abogada, Antonella Herrera, armó un equipo impresionante para enfrentar todas estas presiones. Siempre nos dice que no nos van a quebrar. Pero es difícil, ya que nos enfrentamos a un sistema opresor, que maneja mucho dinero”, señaló la policía. En ese sentido, dijo sin dudar: “nuestras vidas están en riesgo, pero no me arrepiento de salir a hablar, al igual que muchas compañeras”.

“No podemos salir todas, porque nos echan. Esto de que aparecemos muertas, que somos drogadictas, locas o putas. Es lo mismo que se dice de Jaitt ahora. A todas las que hablamos en la policía nos abren carpetas psiquiátricas. Porque es la más fácil, decir que estamos todas locas”.