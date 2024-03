Gerli: un conductor arrastró a una mujer en el capó en medio del temporal

La escena tuvo en medio de la lluvia que azota al AMBA, fue registrada por un testigo se viralizó rápidamente en redes sociales. Un cronista del canal de noticias TN pudo contactar a la víctima. Se trata de una mujer de nombre Mariel, quien contó al aire cómo se había desencadenado el brutal ataque.

La victima relató que debido a las inundaciones estaba desviando el tránsito en la intersección de las calles Sánchez de Bustamante y República del Líbano, en sentido al Puente Bustamante, en el límite de los partidos de Avellaneda y Lanús.

Fue entonces que intentó detener la marcha del auto para evitar que provocara olas en la calle y el agua ingresara en las viviendas de los vecinos. Para cumplir con esta tarea, se puso frente al autor para explicarle la situación al conductor del rodado.

“Le hablé, pero este hombre no me escuchó. Sonrió y aceleró”, dijo, mientras que en las imágenes se la ve arriba del capot, agarrándose de las escobillas del parabrisas.

“Quise ayudarlo también a él, porque quería meterse en una calle donde había una boca de tormenta y todo estaba tapado. Se le iba a quedar el auto. No sé si fue por la lluvia, pero no me escuchó y arrancó”, aseguró la mujer que resultó ilesa, pese a la maniobra agresiva del conductor.

“Solo estábamos intentando ayudar, porque todo era un caos y no había nadie de Vialidad ni de Defensa Civil”, reiteró.

El conductor circulaba en un Volkswagen Suran blanco acompañado de su esposa, según detalló. Luego de que caer del capot, la mujer fue asistida por un grupo de vecinos, que persiguió y golpeó al agresor. De todos modos, la víctima no realizó la denuncia.

Continúa el temporal y las lluvias ya superan los 170 milímetros en algunos barrios porteños

Las fuertes lluvias que azotaran desde el lunes la Ciudad de Buenos Aires ya superaron los 170 milímetros en algunos barrios porteños y el Servicio Metereológico Nacional emitió alerta naranja para lo que resta de la mañana y amarilla para la noche.

Según el último reporte de la Dirección de Pluviales del gobierno porteño, los barrios más afectados por las lluvias son Villa Soldati, Mataderos, Parque Avellaneda y Versalles, donde las precipitaciones superaron los 170 milímetros.

Este miércoles, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, visitó el Centro Único de Coordinación y Control, para monitorear la tormenta junto a una mesa de crisis conformada por los ministros responsables de las áreas que intervienen para reducir el impacto y responder a las emergencias que puedan surgir.

“El sur tuvo el mismo nivel de lluvia que La Matanza, que Avellaneda, que Lanús, que Morón, porque la lluvia fuerte pegó en el sur y suroeste de la Ciudad, y en el oeste y el sur, y el conurbano sur", comentó Macri.

Y agregó: "Hay anegamiento por un rato en la calle y en cuanto cesa un poco la lluvia, el agua escurre, que es lo que no sucede en otros lados donde todavía vemos el agua. En nuestro caso, el tener obras de infraestructura ya hechas, hace que el agua entre, pero se retira. En cuanto tenemos un poquito de tranquilidad, el agua que se junta a veces en la calle, enseguida evacúa".