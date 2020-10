"Yo se que muchos de ustedes se consideran que son modelos, yo también me considero modelo, pero yo no soy un modelo y vos tampoco”, inició el influencer tras proponer a sus seguidores que manden fotos para ser imagen de Bermies, una marca de indumentaria de Dean. Pero el conflicto se inició después, cuando dijo: “Para los que me putean, diciendo ‘Uki, Siglo Veintiuno, tenés que ser más inclusivo’, ¿quieren que les diga algo?”, preguntó desafiante.

“Yo pongo un gordo y no me vende la marca, pongo a un pibe sexy y me vende” declaró y agregó “entre el gordo y el pibe sexy, prefiero al pibe sexy”. De esta manera, usuarios de las redes sociales empezaron a atacarlo por diferentes medios, uno de estos fue Twitter donde lo tildaron de gordofóbico.

Al mismo tiempo, en el propio perfil de Instagram del influencer, muchos seguidores le empezaron a decir que lo que estaba diciendo era de retrógrado y que se debería disculpar, pero Uki Dean, lejos de retractarse, se siguió justiciando.

El pensamiento de Uki: "En la vida hay que hacer plata"

“Yo quiero vender porque mi objetivo es hacer plata porque en la vida hay que hacer plata para poder viajar y hacer cosas divertidas”, explicó el influencer y añadió, de vuelta, “si lo pongo a gordo, no vendo”.

No le gustan los gordos y se burla de ellos

Luego de esta historia, siguió burlándose de los cuerpos con la publicación de la foto de un hombre gordo con una zunga animal print, intentando probar su punto.

No es la primera vez que Uki Dean es “cancelado” por los usuarios de las redes sociales. Hace unos meses, el joven también fue expuesto por insultar a los manifestantes de “Black Lives Matter”, el movimiento que persigue visibilizar las problemáticas que existen en Estados Unidos para las personas afroamericanas.

El ex-movilero de ESPN Redes había realizado unas polémicas declaraciones en las que decía que si alguien se acercaba a su local a romper cosas, el “cagaría a trompadas” a cualquier que se interponga en su camino.