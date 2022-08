Un informe elaborado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) señala que los niveles de partícula en el aire que respiran los habitantes de la ciudad superan entre ocho y 17 veces los máximos admitidos por la Organización Mundial para la Salud (OMS).

El trabajo de los científicos de la UNR apuntó a evaluar la incidencia en la población rosarina de los incendios mantenidos en forma constante desde 2020 en islas y humedales el río Paraná por la sequía y por la irresponsabilidad de particulares.

La conclusión es que los niveles de contaminación generan un "grave impacto" y amenazan "la capacidad de recuperación pulmonar y cardíaca de las personas”.

La OMS fija límites promedio en 24 horas en 15 microgramos/m3 para PM2.5 (2,5 micrones) y 45 para PM10 (10 micrones). En el estudio "Impacto de las emisiones derivadas de la quema de pastizales en el Delta del río Paraná en el periodo Junio-Agosto 2022", se determinaron dos momentos críticos.

5f4589a757cea_900.jpg Rosario se ve afectaba por la quema de pastizales.

"Entre el 6 y el 7 de agosto se registraron los primeros focos de incendios frente a Rosario, de acuerdo a la plataforma FirmsNasa. El 8 de agosto los vientos en dirección este y sudeste predominaron las primeras horas de la mañana, llevando el humo a la ciudad de Rosario", indica el informe.

En la mañana de este viernes se registró entre 125 y 200 gr/m3 para el PM2.5 y PM10, respectivamente, entre cuatro y ocho veces más que el promedio de los límites internacionales.

Por la tarde, el viento dispersó el material y disminuyeron los niveles de concentración, pero en horas de la medianoche del martes y la madrugada del miércoles 10 la contaminación volvió a dispararse.

El informe indica que las partículas superan entre 11 y 17 veces la línea roja del tope de la OMS durante el peor momento, entre la 0 y la 1 del miércoles 10.

De acuerdo con el mismo medio, no es necesario que la exposición a la contaminación del aire sea muy prolongada y se indica que los valores de los últimos días "son indicadores del riesgo que representan para la salud humana". Se señala que "la contaminación del aire conlleva efectos en la salud incluso en concentraciones muy bajas; de hecho, no se ha podido identificar ningún umbral por debajo del cual no se hayan observado daños para la salud".