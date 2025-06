La vida masónica del General Manuel Belgrano/ Por Antonio Las Heras

El autor, en su condición de historiador, aborda la discusión sobre si Belgrano era o no Maestro Masón y si esto no entra en contradicción con su condición de católico practicante.

Este 20 de junio se cumple un nuevo aniversario de cuando, en 1820, falleciera en la ciudad de Buenos Aires, el Gral. Manuel Belgrano. Entre tantos otros temas de debate que ha dado su vida y su obra, se encuentra la discusión sobre si era o no Maestro Masón y si esto no entra en contradicción con su condición de católico practicante. Buscando arrojar claridad sobre estos asuntos, me extenderé en el presente trabajo.