Guía para evitar las complicaciones de Mercurio y Marte retrógrados

Para buscar precisiones y entender los alcances de este fenómeno (que se mantendrá hasta el 3 de noviembre), Diario Popular entrevistó a la astróloga Lu Gaitán.

Mercurio y Marte retrógrados

“Te diré que lo de Mercurio retrógrado es lo de menos en este contexto astrológico -explicó-, porque a Mercurio retrógrado se le suma Marte en Aries retrogradando, entonces sucede que queremos activar cosas y no podemos”, explicó la profesional que es autora de los libros "Asunto de Venus" y "Alumbra la Luna"

“Son unos días intensos, está como medio volcánico el asunto -ejemplificó la astróloga- . Es como una tensión que de repente explota, pero no se llega a liberar del todo. Esto tiene que ver con la retrogradación de Marte que, además, está haciendo cuadratura con Plutón, Saturno y Júpiter”, continuó Lu Gaitán.

Esta retrogradación de Mercurio, explicó la astróloga, invita a revisar ideas, proyectos y puede vincularse con otras retrogradaciones. Es por ello que, hasta que Mercurio y Marte no estén directos, es probable que no se logre avanzar hacia proyectos nuevos, pero “es un buen momento para revisar el pasado”, destacó Gaitán.

“Es mucho movimiento, una sacudida de cosas antiguas. Es muy probable que los sueños estén bastante movilizados o que estemos pensando en personas del pasado con las que tal vez, estaría bueno tener una conversación”, apuntó.

Ahora bien, ¿Cuáles son las temáticas que afectan específicamente estos planetas? Según la autora, Mercurio refiere a las ideas y a la comunicación y, por ende, con ese planeta retrogradando, es importante revisar cómo se piensa, comunica, que se dice y cómo se actúa.

Por su parte, Marte está relacionado con el deseo y el movimiento, lo que nos expondrá “si somos muy avasallantes, muy invasivos, si queremos imponer nuestro deseo o, por el contrario, si estamos muy desconectados de él (deseo) porque no queremos frustrarnos”, marcó.

¿Qué significa que un planeta está retrogradando?

La palabra “retrogradar” se la asocia con ir “hacia atrás”, pero no es algo que sucede físicamente. “Tiene que ver con un efecto óptico que sucede en la Tierra y por la diferencia de velocidad de los planetas”, explicó Lu.

Mercurio representa a las ideas y la comunicación, mientras que Marte rige el deseo y el movimiento, por ende, “cuando los planetas están retrógrados se tarda mucho más en manifestar esas cuestiones”, destacó.

Recomendaciones para afrontar este clima astrológico

Durante estas retrogradaciones, la obsesión suele ser el problema central y es por ello que Gaitán recomienda todo aquello que sirva para descargar la tensión, como realizar actividad física o bailar, porque eso “nos va a permitir pensar mejor”.

“¿Por qué es que estoy obsesionada con esta persona, con este proyecto, con este emprendimiento? ¿Es que realmente está mi deseo puesto ahí y hay algo genuino y verdadero o porque simplemente soy una caprichosa que se me puso algo en la cabeza y no me puedo mover de ahí? Esas serían las preguntas que aconsejo para esta situación”, remarcó.

Asimismo, destacó la importancia de tener paciencia y aceptar demoras, pero sobre todo que se aproveche este tiempo para revisar y reflexionar, porque “cuando están todos los planetas directos (en su situación habitual y no retrógrados) es la sensación de ‘paren el mundo que me quiero bajar’”.