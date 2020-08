El video, solicitado para ser difundido en redes sociales y medios de comunicación, era parte de la “probation” que debía cumplir el ex Bersuit para dar por finalizada la causa.

“Soy de los que han tomado conciencia de la necesidad de cambiar la forma de decir para marcar claramente la forma de pensar”, dice el cantante.

ADEMÁS:

El duro cruce entre Pablo Echarri y El Dipy

La causa se inició en 2016 a raíz de una frase de Cordera en una charla en la escuela de periodismo en la que afirmó que algunas mujeres "necesitan ser violadas para tener sexo".

La sala I de la Cámara Federal porteña le confirmó en su momento el procesamiento y lo embargó por 500 mil pesos, en una causa que estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral.

"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a la que sí. Somos muy complejos los seres humanos", había dicho Cordera durante una charla con alumnos de periodismo de TEA.

Uno de los alumnos presentes grabó la charla y la difundió a través de una red social, lo que derivó en una denuncia penal contra el músico.

Al confirmar su procesamiento, la Cámara Federal sostuvo que sus palabras pusieron "a las mujeres en una posición en el que por el solo hecho de serlo se encuentran incapacitadas para poder decidir libremente respecto de su vida sexual".