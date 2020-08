El Dipy publicó ese video en Twitter y comentó: “¿En serio ‘les pibis'? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos?”. Y concluyó: “Díganme ‘viejo, ‘quedaste en el tiempo’, todo lo que quieran. Pero no me lo banco. No, así no”.

Les Pibis

"Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora”, dijo Grimson, quien estudia Ciencias Políticas y milita en la agrupación Nueva Mayoría, espacio del Frente de Todos, en la conferencia de prensa.

En serio nos vamos a bancar esto? En serio somos tan pelotudos?

Diganme viejo choto, quedaste en el tiempo, todo lo que quieran, pero esto no me lo banco. No asi no pic.twitter.com/L2ZU7XmFHj — el Dipy (@dipypapa) August 12, 2020

“Les pibis” fue tendencia en Twitter, y tras ver el comentario del músico, Pablo Echarri defendió al joven político de 19 años. "Cerra el orto, Dipy y dejá que les pibxs se expresen como quieran. Al final sos terrible ortiva", le lanzó sin filtro el actor.

El intérprete respondió: "Me preparé toda la vida para hacer esto". Segundos después, abrió un "hilo" de Twitter y compartió una serie de fotos y videos antiguos de Alberto Fernández refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou y Gregorio Dalbón, abogado de la actual vicepresidenta, a quien había tildado de "matón", entre otros.

Además El Dipy destacó que el actor tuiteaba desde un smarphone de una marca norteamericana y publicó la captura de una nota que indica que Echarri pidió ayuda para los actores en medio de la crisis, y que por ello lo destrozaron en la red. "Pablo Echarri pidió donaciones para los actores, pero falló en el intento, lo destrozaron en las redes. Antes pedía por Alberto, ahora habla de hambre y te deja el CBU para que le depositen unos pesos solidarios", reza la bajada del artículo del 8 de mayo.

