Gustavo Lopetegui sobre el apagón: "No sabemos por qué ocurrió"

En ese sentido agregó: "Estamos con el 56% del país vuelto a conectar. Lamentamos muchísimo los inconvenientes que esta ocasionando".

“No hubo ningún alerta, no hay posibilidad de que haya una alerta. No hay intervención humana. No tenemos más información en este momento. Existe en el marco regulatorio un protocolo para analizar las fallas", señaló Lopetegu .

Las empresas tienen que presentar un informe, a partir de eso Cammesa, que hace el despacho de energía eléctrica va a analizarlo y vamos a saber por qué ocurrió este evento extraordinario”, señaló Lopetegui.

Recpecto a un ciberataque, el funcionario nacional remarcó que no descartan “ninguna posibilidad”, pero estimó que esa hipótesis “no está dentro de las alternativas primarias que se están considerando”.

Por último, Lopetegui reveló que el presidente Mauricio Macri “está siguiendo minuto a minuto lo que ocurre” y que se mantiene “en contacto” con los funcionarios del área de Energía.