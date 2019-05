"En la nota que me llegó no había justificación. Y después, cuando yo fui a consultar a las autoridades del palacio municipal, me dijeron que era por un video que les había llegado", reveló en una entrevista concedida a TN.

Como respuesta a su testimonio, la Municipalidad de La Plata divulgó una planilla que demostraría sus repetidas ausencias al que fuera su puesto de trabajo. "Si hubiera sido cierto lo de las inasistencias, debería haber estado nombrado en la nota que me llegó a mi domicilio", rebatió la joven de 26 años.

Por otra parte, Pellizzari quiso remarcar las irregularidades con las que se manejaron desde la municipalidad: "Nunca me apercibieron ni llamaron la atención por las inasistencias (…). Se saltearon un par de pasos si fue por eso. Si el 99% de las inasistencias son de 2018, ¿por qué esperaron ahora para hacer ésto? Yo no reconozco esas insistencias, son demasiadas".

Además, la modelo webcam aseguró que las autoridades no cumplieron con su compromiso de reincorporarla: "Me expongo porque me gusta. Pero tenía la esperanza de que me reincorporen".

Más allá del conflicto que atraviesa, Pellizzari ya piensa en su futuro y no descarta una aparición en Showmatch: "Si me convocaran habría que verlo, pero diría que sí. Si (Marcelo) Tinelli me invita, voy".

