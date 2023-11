"Incluso estuvimos festejando porque había venido un amigo de Canadá", relató aún con las manos hinchadas luego de forcejear para desabrocharse e cinturón de seguridad cuando la aeronave se hundía en las aguas, frente a las costas de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires.

"Venía todo bien, y pasó lo que pasó. Fueron segundos. Nosotros alcanzamos a salir, pero Gustavo quedó enganchado y no sabemos que pasó", sostuvo conmovido por la situación que le tocó vivir.

Consultado sobre lo que sucedió con la aeronave que pilotaba Degliantoni, de 71 años, comentó: "No vi nada, yo justo agaché la cabeza para agarrar el celular y cuando la levanté vi que el agua salpicaba el frente del helicóptero. Se dio la vuelta y nos hundimos. Cuando nos hundimos me desabroché el cinturón, salí, golpeé la puerta o no sé como hice para salir", argumentó quien era uno de los amigos más estrechos de la única víctima fatal.

"Los otros amigos que estaban atrás no sé cómo hicieron para salir, porque cuando los vi estaban sin el cinturón. Fui el segundo en flotar y, cuando miré, los vi a los otros muchachos que estaban saliendo", acotó.

"Gustavo muere lamentablemente. Y ya está", amplió con resignación. Y agregó: "¿Que pasó? No sé. La Justicia y los peritos determinarán que pasó, yo vi que nos hundimos y nada más".

helicoptero-Ramallo.mp4 Así fue la caída del helicóptero frente a las costas de Ramallo.

Destacó además la asistencia de los chicos que estaban con las lanchas y las motos de agua, que "al segundo estaban ahí para ayudarnos".

Respecto al motivo por el cual la nave iba volando bajo, comentó: "No sé cuál es el motivo por el que venía volando tan bajo. Tal vez porque porque estábamos volviendo y faltaba poco, porque querían ver el partido de River. Pero no sé el motivo, hicimos una recorrida en una isla que tienen ellos y saludamos a unos amigos que tienen en una quinta y ya volvíamos y pasó esto. Fueron décimas de segundos, fue todo muy rápido".

Osvaldo, quien destacó ser "amigo de la vida" de Gustavo, con quien pasaron "de todo, cosas buenas, lindas. Nos hemos divertido, nunca un drama". Y comentó que era un piloto "muy experimentado".

También dijo que se juntaban habitualmente para tomar un café o salir a cenar, porque estaban solos, aunque reconoció que no era frecuente que compartieran viajes en helicóptero.

"Todavía no nos ha caído la ficha, vamos a ver cómo seguimos", resaltó en diálogo con Telefe Rosario. Sobre si el piloto en algún momento manifestó sentirse mal, lo descartó de plano: "No, para nada, veníamos bien, riéndonos, inclusive pasamos por varios lugares a saludar a amigos".