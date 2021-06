Habrá una audiencia pública por la exploración del Mar Argentino

YPF, Shell y Equinor buscan explorar la Cuenca Norte del Mar Argentino (áreas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114) para conseguir "información detallada sobre la geología del subsuelo" y explotar de los yacimientos costa afuera (offshore), según indicó Equinor en su estudio de impacto ambiental.

Así anunció en el Boletín Oficial la Resolución N° 7/2021 la convocatoria a la Audiencia Pública N° 1/21. La audiencia se llevará a cabo de manera virtual y cualquiera puede participar; en simultáneo se transmitirá a través del canal de YouTube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Entre los bloques que buscan explorar se encuentra el bloque CAN 100 comprende un área de 15.000 km2 y es el bloque más grande de la Cuenca Norte del Mar Argentino. Este se encuentra a la altura de Mar del Plata.

Mientras que el área CAN_114 comprende unos 3.443 km2, y se ubica a aproximadamente 400 km de la localidad de Necochea.

Captura de pantalla 2021-06-30 a la(s) 11.14.11.png Las áreas de Exploración CAN_100, CAN_108 y CAN_114 ubicadas en la Cuenca Norte del Mar Argentino.

Según indica el estudio que Equinor presentará ante la audiencia pública "se han evaluado todos los impactos potenciales de las actividades de adquisición sísmica planificadas" y "para todos los impactos se implementarán medidas de mitigación".

El estudio de Equinor elaborado por la firma Serman y Asociados asegura que "el impacto residual de la adquisición sísmica se evalúa como bajo o despreciable".

YPF, Shell y Equinor ya se encuentran asociadas en el bloque no convencional de Bandurria Sur en Vaca Muerta.

En contra

Ante esto, Greenpeace denuncia peligro inminente en el Mar Argentino. Tanto la organización ambientalista como referentes de la actividad pesquera están en contra de que se explore la Cuenca Norte del Mar Argentino.

Un estudio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en colaboración con Greenpeace determinó que de realizarse explotación petrolera en la plataforma argentina, la ocurrencia de derrames es del 100%, y eso incluye derrames de grandes cantidades.

Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace, le resaltó a Diario Popular la importancia de que se trate el impacto ambiental antes de que comiencen las operaciones ya que los efectos de los derrames son "prácticamente irreversibles".

Además agregó que el impacto de los derrames del petróleo "genera muerte y también genera el desplazamiento para muchas especies". A lo que agregó que "para las comunidades costeras es terrible porque está en riesgo su medio de vida que vive principalmente de la pesca y el turismo".

Mar Arg sin Petroleo MDQ023.jpg

La mayor preocupación en la actividad pesquera son las exploraciones que producen una carga acústica de muy corta frecuencia, de gran intensidad, superior casi diez veces a la que origina el motor del despegue de un avión y es capaz de penetrar la corteza terrestre hasta cuarenta kilómetros de profundidad en búsqueda de una posible presencia de reservas de energía fósil.

Desde el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), en tanto, informaron que participarán de la audiencia y anticiparon que expresarán su inquietud por "los efectos que esta nueva actividad podría causar en el ecosistema marino y en el normal desenvolvimiento y desarrollo de la industria pesquera nacional".

Además indicaron que podría "desencadenar perjuicios inmediatos para la pesca y por lo tanto para sus empresas, sus trabajadores y sus familias así como para las economías locales y regionales". A lo que anunciaron que pedirán que "los proyectos en análisis sean evaluados con rigurosidad".