Hallan sustancias químicas peligrosas en prendas de Nike y Adidas

El CEH sometió a prueba telas de licra, pantalones cortos, sostenes deportivos y camisetas de ocho marcas. Los resultados revelaron que el nivel de bisfenol A (BPA) en las prendas hechas a base de poliéster con fibra sintética 'spandex' (elastano) era de aproximadamente 40 veces más del límite recomendado.

¿Qué marcas están en la mira? Por sus sujetadores deportivos: Athleta, Pink (Victoria’s Secret), Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike y Fila. Por las camisetas: The North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance y Reebok.

"Los demandados tendrán 60 días para trabajar con el CEH para remediar las violaciones antes de que el CEH presente una denuncia para hacerlo", según un comunicado emitido por el CEH.

La sustancia encontrada, el BPA, "altera las hormonas, imita al estrógeno y puede alterar el funcionamiento normal del organismo, incluido el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo, y la reproducción". Ante esto, Kaya Allan Sugerman, directora del programa de amenazas tóxicas ilegales del CEH, comenta que «"a gente está expuesta al BPA a través de la ingestión (por ejemplo, al comer alimentos o beber agua de recipientes que han filtrado BPA) o por absorción a través de la piel (por ejemplo, al manipular papel de recibos)".

Además, ha añadido que "los estudios han demostrado que el BPA puede absorberse a través de la piel y acabar en el torrente sanguíneo tras manipular el papel de los recibos durante segundos o unos minutos seguidos. Los sujetadores deportivos y las camisetas deportivas se usan durante horas, y se supone que se suda con ellos, por lo que es preocupante encontrar niveles tan altos de BPA en nuestra ropa".

¿Qué es el Bisfenol?

BPA significa bisfenol A, una sustancia química industrial que se ha utilizado para fabricar ciertos plásticos y resinas desde los años cincuenta.

El bisfenol A se encuentra en plásticos de policarbonato y resinas epoxídicas. Los plásticos de policarbonato se utilizan a menudo en recipientes que almacenan alimentos y bebidas, como botellas de agua. También es posible que se usen en otros bienes de consumo.

Las resinas epoxídicas se utilizan para recubrir el interior de productos metálicos, como latas de comida, tapas de botellas y conductos de suministro de agua. Algunos sellantes dentales y resinas compuestas también pueden contener bisfenol A.

Algunas investigaciones han demostrado que el bisfenol A puede filtrarse en los alimentos o las bebidas de los envases que se fabrican con bisfenol A. La exposición al bisfenol A es una preocupación debido a los posibles efectos sobre la salud del cerebro y la próstata de fetos, bebés y niños