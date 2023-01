Hawái: un cordobés sufrió un accidente en el mar y pide ayuda

"Soy de Argentina y necesito regresar a mi país para iniciar mi rehabilitación lo antes posible. Necesito recaudar dinero para cubrir los gastos del hospital y el vuelo médico hasta Argentina”, agregó.

El "horrible accidente" al que hace referencia en su relato se produjo cuando una enorme ola lo golpeó y lo hizo caer contra unas rocas en la zona de las piletas naturales de Olivine.

Como consecuencia de ese duro impacto, Facundo se fracturó la columna y tuvo que ser operado de urgencia. "Ya estoy estable, pero todavía no puedo sentir la parte inferior de mi cuerpo", contó el oriundo de Colonia Caroya, quien quedó -al menos de momento- paralítico.

Para cubrir parte de los gastos y poder regresar a la Argentina, su familia y sus amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos en el sitio Go Fund Me. Según el enlace en esa plataforma, lleva recaudados US$ 3.600 aunque el objetivo es conseguir US$500.000.