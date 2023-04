Hay 700 "fiestas tóxicas" en las plazas del AMBA

Así lo informó a Diario Popular el especialista Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), precisando que "la moda de realizar fiestas en plazas seguirá creciendo en la medida que no haya controles desde los organismos e instituciones del Estado, provocando problemas a los vecinos de los alrededores de las plazas, pero al mismo tiempo con personas asistentes que resultan seriamente perjudicadas en su salud o directamente fallecidas".

La Matanza, centro de "fiestas tóxicas"

"La semana pasada, ya sábado entrada la madrugada, llamé al 911 porque mi casa vibraba de la música en altísimo nivel, más los gritos por la fiesta que se había armado. Estoy ubicada a metros de la plaza Atalaya, en la intersección de Avenida Cristianía y Jean Jaurés, de Isidro Casanova, en La Matanza", contó un vecino desesperado.

Y agrego: "fue imposible dormir o tratar de mirar una película. A la policía le dije que la plaza era un boliche literal, que la comisaría no atiende los llamados y que el 911 dice trasmitir a la comisaría pero nunca se presentan. También informé de la venta de alcohol toda la noche sin discriminar entre menores o no. Obvio las drogas. Muy atento el que me atendió pero el móvil policial jamás apareció. Hasta las 8 de la mañana duró la joda. Encima las motos con explosiones continuas. debería acercarse el ministro Sergio Berni para verlo en vivo, es muy impresionante, vale todo", concluyó.

Lady Di, la droga “invisible” y barata que es puro veneno Claudio Izaguirre

Abusos sexuales y peleas feroces

Claudio Izaguirre explicó que, en el contexto de las fiestas tóxicas, "hay situaciones de abusos sexuales de chicas, menores o muy jóvenes, ya que les convidan alcohol y diversas sustancias, con lo cual resultan en situaciones de muchísima vulnerabilidad".

"También se cuentan las peleas feroces, muchas veces de puño, pero también con armas blancas, de fuego. Y el tema de las sobredosis, con personas fallecidas. Es grave lo que sucede", concluyó Izaguirre.