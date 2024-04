Hubo más de 2.400 estafas a través de redes sociales

Así lo reveló un Informe sobre Inseguridad y Violencia en el AMBA desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires, que toma como punto de partida las causas penales que investiga la justicia Nacional de Instrucción de la Capital más las causas penales de los tribunales de Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes, San Isidro, Morón, Moreno y San Martín.

En las últimas horas, la mujer del ex director del INADi y exdiputado nacional, Claudio Morgado, fue blanco de numerosas denuncias judiciales en torno al delito de Estafa (artículo 172 del Código Penal). La imputada, de nombre Vanesa Moreno, aseguró que se encargará de devolver el dinero a los damnificados, que cuantificó en unos 15 millones de pesos.

"El exdirector del Inadi hizo todo lo posible por intentar desligarse de la enorme cantidad de delitos presuntamente cometido por Moreno y la presentó como una mujer con trastornos psiquiátricos", explicó el abogado Javier Miglino titular de la ONG.

"Sin embargo -agregó-, los damnificados como la periodista Bárbara García, hermana del también cronista Camilo e hija de un ex director de la ex Agencia Telam, contó la trama de como le ofrecieron traer ropa y artículos de tecnología del exterior que jamás iban a entregarse, a pesar de haber cobrado el dinero por adelantado".

Según Miglino, aunque hay muchos damnificados más Morgado niega rotundamente haber estado al tanto de las transacciones que realizaba su esposa. "Lo que puedo decir es que me desayuno con esta operación el viernes a la mañana. Vanesa me dice: 'Me mandé una cagada, le vendí a Bárbara unas zapatillas que no tengo'", relató Morgado.

Según su testimonio, "a partir de ahí empezaron a caer un millón de situaciones similares, de computadoras, de celulares, de cosas que no se entregaban porque no existían. Después, el fin de semana fueron saliendo todos los casos. En total hay un tendal de 15.000 dólares", que a la fecha son más de 15 millones de pesos.

Para Miglino se trata de "una cadena de estafas que solo es una muestra de lo que en este momento está pasando en Instagram y en Marketplace de Facebook".

El ex diputado, que contrató a Fernando Burlando en su defensa ante las nuevas acusaciones, sostiene que no es responsable de lo ocurrido. "Jamás ofrecí zapatillas ni nada de eso que están diciendo. No soy un estafador, en absoluto. En el juicio anterior fui sobreseído y en este va a pasar lo mismo. Cuando le pasó esto al segundo esposo de Vanesa a nadie le importó, porque no es conocido. Los abogados me dicen: ‘Ojo que esa deuda no es tuya, vos no la contrajiste’, pero yo moralmente la tengo que afrontar", señaló Morgado.

Ya tuvo un juicio

Sobre este caso el ex director del Inadi dijo: (no cuento) ‘con ese dinero, ni a palos. Estoy pagando un millón por mes de lo anterior. Yo soy docente. Tengo una posibilidad de vender algunas cosas y un dinero que tengo que recibir. Me voy a hacer cargo de la deuda, aunque no me corresponde, pero moralmente siento que lo tengo que hacer".