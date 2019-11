La iniciativa, que ingresó al Concejo a través del sistema de la Banca Abierta, fue promovida por Mara Maidana y Roberto Escalada, mamá y papá de Máximo, el bebé de un año y medio fallecido mientras jugaba en la puerta de su casa de Barrio Mitre, en Villa Tesei, luego de ser atropellado por un joven que conducía alcoholizado.

"Se presentó en Hurlingham el pre proyecto de tolerancia 0 de alcohol para conducir. Esperemos que empiecen a dar el ejemplo desde nuestro municipio. El que toma no maneja y el que maneja no toma, no sigamos mirando para un costado", manifestó Escalada.

Para todo vehículo

En su artículo primero, la moción determina: "aplíquese la tolerancia 0 de alcohol al volante en cualquier grado y tipo de vehículo en el municipio de Hurlingham".

En ese sentido, el texto establece que "queda prohibido en todo el municipio de Hurlingham la conducción de cualquier tipo o especie de vehículo y medio de transporte con una presencia de alcohol en sangre superior a cero miligramos por litro de sangre".

También, el proyecto fija multas económicas para quienes no cumplan con la ordenanza, así como sanciones equivalentes a la retención e inhabilitación de la licencia de conducir por un máximo de tres meses.

Reglamentación provincial

Actualmente, la provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional 24.449, a través de la cual se prohíbe conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre, y de 200 miligramos por litro de sangre para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores.

De aprobarse dicha normativa, el partido de Hurlingham se convertiría en el primer distrito del conurbano bonaerense en aplicar tolerancia 0 de alcohol al conducir.

El intendente Juan Zabaleta se pronunció a favor de la propuesta y sostuvo: ‘Saludamos y agradecemos este tipo de iniciativas, que son muy buenas. Me parece bárbaro que esto se pueda discutir".

Cabe indicar que el joven que atropello y mató a Máximo, Nicolás Hermosilla, fue hallado culpable de homicidio simple con dolo eventual por el Tribunal en lo Criminal 2 del Departamento Judicial de Morón, que lo condenó a 9 años de prisión en un fallo dado a conocer en octubre de 2017.

Apelación rechazada

La defensa de Hermosilla apeló el fallo, pero la sala 3 de la Cámara de Casación Penal provincial rechazó la apelación y ratificó la condena en mayo último, apuntando al estado de ebriedad e intoxicación que presentaba el imputado, la velocidad a la que conducía y la actitud indiferente ante la advertencia de los vecinos sobre el peligro que generaba su conducta, teniendo en cuenta que había niños jugando en las veredas.