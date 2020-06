Insólito: Convocaron a fiesta clandestina para pacientes recuperados de Covid

La polémica surgió cuando circuló por redes sociales una invitación para 300 personas recuperadas de Covid-19 a participar de una fiesta el próximo sábado 4 de julio.

El secretario de comunicación explicó indignado que "nos comunicamos con esta gente y lejos de amedrentarse dijeron que lo iban a hacer igual. No los tenemos tampoco en el registro de recuperados, así que estas personas no estarían recuperadas tampoco. No tiene ninguna lógica y apelamos a la responsabilidad social y colectiva"

La llaman "Not Covid Party"

"¿No merecemos una pequeña alegría en el medio de la pandemia?", publicaron los organizadores.