Jorge Pizarro quedó retenido en Venezuela: "Me dijeron que me van a deportar"

“Una persona me dijo que por no cumplir los requisitos para el ingreso al país, me van a deportar. Estoy en la oficina de Copa esperando un vuelo porque no sé qué trámites hicieron porque no me pidieron el pasaje y se supone que en ese vuelo me van a subir”, reveló

Por su parte, indicó: “Estoy en una cafetería a la que vine para tener señal de Wifi, estoy rodeado de tres agentes de migraciones uniformados, ellos están en otra mesa y me tienen que acompañar si quiero ir al baño”.

“Me interrogaron unas veces, básicamente con las mismas 8 preguntas, también me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación y me hicieron grabar un video”, comentó Pizarro quien viajó como enviado especial de Radio Rivadavia, del Grupo Alpha, para la cobertura de las elecciones presidenciales de Venezuela.

Embed

En diálogo con Marcelo Longobardi, manifestó: “Cerca de las 2.30 de la mañana, tuvimos una dificultad y tuvimos que estar una hora dentro del avión porque había un problema. Luego hicimos la fila de Migraciones, había una persona que hacia la visualización del pasaporte y, cuando vieron el mío que era argentino, me llamaron aparte”.

“Pensé que era una cuestión de rutina hasta que una señorita con un escudo que decía Ministerio Público Popular, me interrogó severamente sin explicarme por qué. Luego me pasó a otra persona de civil que me volvió a hacer, inexplicablemente, casi el mismo interrogatorio y después me atendió un oficial superior que me volvió a hacer las mismas preguntas”, señaló.

Pizarro continuó: “Cuando osé decirle por qué me preguntaban siempre lo mismo si contesté siempre igual porque eran preguntas como ¿a qué viene? ¿por qué viene? ¿dónde trabaja usted en Buenos Aires?, solo por haberle preguntado eso, casi me pone preso y dijo que las preguntas las hacía él y yo no podía responder nada excepto lo que él me dijera. Ahí entendí lo que estaba pasando”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Adepargentina/status/1816479261236101274&partner=&hide_thread=false Desde @Adepargentina repudiamos enérgicamente la detención y posible deportación del periodista Jorge Pizarro, enviado de @Rivadavia630 a Caracas para cubrir las elecciones del próximo domingo en Venezuela. — ADEPA (@Adepargentina) July 25, 2024

El repudio de Adepa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) repudió "enérgicamente" la "detención y posible deportación" de Pizarro, en sus redes sociales, y "reclamó a las autoridades de Venezuela la habilitación sin condicionamientos a Pizarro y a todos los periodistas enviados a ese país a cubrir las elecciones del próximo domingo".

"Reclamamos a las autoridades de Venezuela la habilitación sin condicionamientos a Pizarro y a todos los periodistas enviados a ese país a cubrir las elecciones del próximo domingo", agregaron.

Los más de 21 millones de votantes de Venezuela se preparaban para protagonizar mañana una jornada electoral clave en la vida del país sudamericano. Este domingo 28 de julio, millones de venezolanos elegirán a su próximo presidente en un contexto de renovada cooperación internacional y medidas económicas optimistas.

En las semanas previas a la elección se destacó el fortalecimiento del sistema electoral del país y la participación de observadores internacionales, de acuerdo con un informe elaborado en Caracas.

El canciller venezolano Yvan Gil y un panel de expertos electorales de la ONU discutieron la fortaleza y transparencia del sistema electoral venezolano. Gil subrayó que tuvieron "la oportunidad de resaltar las fortalezas del sistema electoral venezolano, reconocido en el orden mundial como uno de los más confiables y transparentes".