El Gobierno volvió a cruzar a Nicolás Maduro por sus dichos sobre Javier Milei

En el mismo sentido, apuntó que espera que en Venezuela “se respete el proceso electoral y la integridad de todas las personas participantes” en los comicios que se realizarán el domingo próximo.

En un comunicado sostuvieron sobre "la situación en Venezuela", luego de un nuevo cruce entre ambos gobiernos sucedido la semana pasada, a raíz de que Maduro, quien competirá este domingo por otro mandato, tildara a Milei de "malparido, nazi y fascista", que está "pasando la motosierra a los trabajadores".

En el comunicado, la cartera que comanda Diana Mondino remarcó que "comunicó a la Corte Penal Internacional la reincorporación de la Argentina a la remisión sobre la situación respecto a los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela", y recordó que "el gobierno de Alberto Fernández había retirado a la Argentina en 2021".

De esa forma aludió la denuncia hecha en 2018 en la que se pedía a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, para que se investigara al régimen de Caracas por violaciones a los derechos humanos.

También insistió en que la gestión Milei realizó "una declaración conjunta con los gobiernos de Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Guatemala alertando por el proceso electoral que tendrá lugar en Venezuela el próximo 28 de julio", y que "en este sentido, se exige el inmediato cese del hostigamiento, persecución y represión contra figuras de la oposición, así como la liberación de todos los presos políticos".

"El Gobierno argentino espera que se respete el proceso electoral y la integridad de todas las personas participantes. El respeto por los derechos humanos no depende de la buena voluntad de un presidente autoritario ni de su séquito de obsecuentes", finalizó el texto.

Maduro promete "dar una paliza a la extrema derecha fascista"

El presidente de Venezuela y candidato a la reelección en las elecciones del próximo domingo, Nicolás Maduro, ha prometido este lunes que van a "dar una paliza a la extrema derecha fascista".

"Yo soy Nicolás Maduro Moros, presidente del Pueblo, y digo desde Valera que vamos a ganar las elecciones presidenciales el próximo domingo 28 de julio. Y en Trujillo le vamos a dar una paliza a la extrema derecha fascista y racista", ha proclamado durante un acto en Valera, en el estado de Trujillo.

"No es cualquier cosa la que se decide el domingo, el domingo vamos a decidir el futuro de Venezuela para los próximos 50 años", ha advertido, según recoge el portal Últimas Noticias.

Con la "pela" que le van a dar a la extrema derecha el 28 de julio se acabará la oposición "por cien años", ha resaltado, al tiempo que ha defendido el voto por él como el voto "por la paz y la estabilidad" del país.

Sobre el programa, Maduro ha argumentado que él no promete. "Yo no prometo, yo me comprometo", ha remachado antes de anunciar la entraga de varias obras recuperadas como la rehabilitación del Hospital José Gregorio Hernández, de la Unidad de Diálisis en Boconó, así como la dotación de 40 nuevas unidades de ambulancias. Además se entregarán 100 viviendas nuevas en el Urbanismo Cristóbal Mendoza.