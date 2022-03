Juani hace tiempo que da que hablar en redes sociales donde expone todo su talento con el lápiz y el pincel. Dibuja desde que comenzó a ir al jardín de infantes en Pergamino, de donde es oriundo, y como buen futbolero se la pasa plasmando sobre el papel a diferentes figuras entre las que se destaca Messi, claro.

La conquista de la Copa América en el Maracaná fue el disparador para que diera vida a un retrato en el que la Pulga besa la Copa con sus ojos cerrados, una de las fotos que dejó el certamen pasado.

Juani-Messi-04.jpg Juani besa su retrato como Lionel Messi besa la Copa América.

Siempre estuvo en sus planes regalarle esa obra al 10 y en la previa de la doble fecha de Eliminatorias, Juani fue recibido en el predio de la AFA en Ezeiza y se produjo el ansiado encuentro.

Lio le firmó una camiseta y Juani, su cuadro. Posaron juntos para una foto que quedará para siempre, charlaron un rato y el pergaminense recorrió el predio en el que concentra las selecciones nacionales y en el que se rinde homenaje a los campeones del mundo de 1978 y 1986.

Juani-Messi-firmas.jpg

"LOS SUEÑOS SE CUMPLEN!! Y éste es el primero de muchos que tengo. Pude darle mi cuadro a @leomessi en persona, me firmó la camiseta y la felicidad es infinita", posteó Juani.

"Conocer a mis ídolos de la @afaseleccion y que Messi me pregunte 3 veces y asombrado...EN SERIO LO DIBUJASTE VO?? ?? Gracias a todos los que siempre me apoyaron para que esto sea posible, especialmente a @chiquitapia un grande total!!! Hay que desearlo tanto pero tanto que al final los sueños se cumplen, no lo duden!!!", cerró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dibujuani ® (@dibujuani)

El año pasado ya había dejado en claro otro de sus sueños: "Quise hacer una exposición con 15 cuadros de Messi y ya llevó hechos 7, y los voy a subastar a beneficio", dijo a la prensa. Ojalá ese también lo pueda cumplir.