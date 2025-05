Juicio por la muerte de Diego Maradona: cómo es el primer capítulo del documental protagonizado por la jueza Julieta Makintach

El episodio forma parte de las pruebas presentadas este martes por Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, para fundamentar el pedido de recusación contra la magistrada. Las escenas arrancan con Julieta Makintach entrando en el edificio de Tribunales de San Isidro, ubicado en en Ituzaingó 340.

Las imágenes habrían sido registradas el domingo 9 de marzo pasado, dos días antes de que comenzara el juicio por la muerte de Diego Maradona. Luego, continúa con el audio de la llamada al número de emergencias 911 donde, el 25 de noviembre de 2020, se solicitó una ambulancia para el barrio privado San Andrés, en Benavídez, Tigre. La asistencia médica era solicitada para Maradona. Fue el día de su muerte.

Por su parte, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires inició un sumario contra la jueza Julieta Makintach, que fue recusada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona por protagonizar un presunto documental basado en el debate oral.

El defensor del psicólogo Carlos Díaz, Diego Olmedo, informó que también se tramitan denuncias en el Consejo de Magistratura para que se realice un jury de enjuiciamiento.

Niembro habló tras la aparición de su nombre en el documental de Maradona: "No autoricé mi imagen ni mi voz"

El conductor y comentarista deportivo Fernando Niembro habló en su programa radial luego de que su nombre aparezca en el guion del primer capítulo del polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, en el que la protagonista era la jueza apartada Julieta Makintach.

"Tengo que empezar por el caso Maradona, porque no queda otro camino. El caso Maradona ayer tuvo el resultado que todo el mundo esperaba, que apartaran a la jueza, que trabajó más de actriz que de jueza en esta historia", comienza la respuesta de Niembro.

En el guion se detalla que en la escena 23 del primer capítulo se iba a ser mención de una entrevista que el relator dio hace años sobre su libro Inocente, el cual se habla sobre cómo abandonaron a Maradona en el Mundial de 1994.

"Niembro cuenta cómo en ese Mundial lo embaucaron y lo dejaron expuesto para terminar prácticamente con su carrera. El eje del abandono aparece como una estructura invisible hasta ahora en la vida de Maradona", destaca el guion.

"En el juicio no apareció mi nombre, pero sí en el guion, lo que significa que tengo que dar alguna explicación, porque me la han pedido algunos periodistas y les he dicho que voy a hablar por la radio que trabajo todos los días", expresó.

"No hice ninguna entrevista para este documental, no autoricé a que visualizaran mi imagen ni mi voz, y me reservo los derechos para que mis abogados, si entienden que hay algún perjuicio, actúen", concluyó.

Por el momento se desconoce qué entrevista se iba a reproducir en la miniserie, pero no es el único personaje de renombre que aparece en el guion y que tampoco dieron autorización del uso de su imagen o voz.