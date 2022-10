La banda Kapanga chocó en la Ruta 7: "Nos podríamos haber matado"

Martín Alejandro Fabio, más conocido como el “Mono”, líder de la banda, contó en TN que el micro en el que iba la banda fue impactado porque un automóvil se cruzó de carril y los cocó de frente. Según lo relatado por el Mono, los dos hombres que iban en el otro auto “no podían hablar de la borrachera” e iban sin cinturón de seguridad.

Embed

“Nos podríamos haber matado. Si sirve el mensaje, no más alcohol al volante. Si no vas a manejar, hacé lo que quieras de tu vida. No le cagues la vida a los demás, cagatela vos solo”, lanzó. “Hoy la podemos contar, pero hay muchos que no. Todos los viajes que hacemos vemos un accidente. Y en el 85% de los casos está involucrado el alcohol. Eso no es un accidente, es un incidente. Un accidente es que se te salga una rueda”, remarcó el integrante de Kapanga.

Video.mp4 El video grabado luego del accidente.

“Estábamos volviendo de Córdoba a Escobar de un show y un auto nos chocó. Es la primera vez que tenemos un accidente de este tipo. El Mono y todos estamos muy nerviosos por lo que pasó. Es un fin de semana lleno de turismo y nosotros somos laburantes de las rutas”, señaló Leandro, manager de la banda oriunda del partido bonaerense de Quilmes.

“Sobre la ruta 51, un Chevrolet Cruise cortó la ruta y nos pegó a nosotros. Los que manejaban eran dos personas de 55 años aproximadamente. Nos podríamos haber matado o nosotros a ellos. Es una locura. Es la primera vez que nos pasa algo así en 27 años de carrera”, agregó.

El líder y cantante de la banda también se quejó de la lentitud del operativo. “Tardaron 50 minutos en venir con un patrullero, otros 40 en traer una ambulancia ¿Y si se les va el alcohol que tienen encima?”, expresó con enojo por la situación. “Es la burocracia con la que vivimos en este país”.

La banda se había tocado este domingo en un evento por el “136 aniversario de Labulaye” y su próxima presentación era en el partido de Escobar en el contexto de “La Fiesta Nacional de la Flor”.