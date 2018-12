La Cámara de Turismo confía en la “consolidación” en 2019

El presidente de la CAT, Aldo Elías, remarcó que “venimos construyendo de forma muy firme y con muchísima convicción la importancia que tiene el turismo para la economía del país y para las economías regionales” y destacó además el crecimiento de los visitantes extranjeros, el impulso al sector a través de la mayor oferta de vuelos en los aeropuertos internacionales del país y el consumo interno de los argentinos con mayor aprovechamiento de los fines de semana largo.

“Me parece que el 2019, a pesar de las elecciones y de la incertidumbre que hay en la economía del país, va a terminar de consolidar la figura del turismo. Hay detalles que cuando dejan de hacer ruido uno pierde la magnitud de lo que significaba. Hace un año, no mucho más, cada vez que había un fin de semana largo era una enorme discusión entre educación, industria, turismo, sobre a quién le convenía, quién lograba imponer su proyecto. Salió la ley de ordenamiento de feriados y nunca más se volvió a hablar de este tema. Y no solamente eso, se produjo el gran cambio que era lo que esperábamos. Cada fin de semana largo fue un éxito y todo el mundo quería hablar del fin de semana largo. Todos esperaban que llegara, querían ver qué podían aprovechar de eso”, detalló Elias.

El presidente de la CAT precisó que se buscan más beneficios para que los argentinos continúen eligiendo destinos locales y al respecto expresó: “Estamos impulsando fuertemente algún tipo de baja en los impuestos que permita a los argentinos poder hacer turismo interno sin sentir que se les va la vida en esa situación. Venimos trabajando mucho sobre la línea de generar algún tipo de pago a cuenta de Ganancias con el IVA que se paga en cada factura de los viajes. Tenemos un par de propuestas que nos han acercado desde algún Instituto con el que estamos trabajando”.

Y reiteró el “éxito que han tenido los fines de semana largo” producto de “una ratificación de que el turismo se está moviendo en esta línea de acortar los viajes, aprovechar distintos espacios a lo largo del año y no prestarle tanta atención al concepto ‘vacaciones de verano’ como existía antes en donde para uno eran sus vacaciones y el resto del año era laburo intensivo. Hoy uno agarra el calendario y dice ‘tengo un momento para cortar acá, otro para cortar allá’. Quien tiene la posibilidad, inclusive, a esos 3 o 4 días del fin de semana largo los estira hasta el otro fin de semana”.

Con respecto a la situación económica actual, el presidente de la CAT consideró que “una mayor cantidad movimiento a lo largo del año va a terminar compensando esta contracción que puede haber en el consumo en un par de meses fuertes como son los de la temporada alta”.

Además, Elías brindó detalles sobre el trabajo de la Cámara y del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) para mantener en aumento la llegada de visitantes extranjeros y sobre la creación de una comisión, junto a la Secretaría de Turismo, para analizar las rentadoras de auto y mejorar su rol dentro del sector.

“Nos hemos puesto de acuerdo con el Inprotur en que la Cámara Argentina de Turismo iba a poder realizar las misiones comerciales donde ellos no puedan llegar. Es una posibilidad más de terminar de fomentar la llegada de turistas extranjeros a la Argentina. Lo vamos a hacer apoyándonos por un lado en los ministerios de Turismo de las provincias, que organizan misiones comerciales o que no pueden terminar de organizarlas porque les falta un socio; y por el otro en Cancillería, para hacer un muy buen trabajo con las embajadas. Venimos hablando con varias de ellas y hay un interés marcado en sumarse. A nivel promoción vamos a estar muy bien”, puntualizó.

Y agregó: “Hemos conformado junto a la Secretaría de Turismo una comisión para trabajar el tema rentadoras de auto. Argentina tiene la mitad de los autos disponibles para alquiler que tiene un país como Chile. No tiene ningún tipo de desgravación impositiva que le permita a las rentadoras e autos comprar autos si no lo pagan a precio que lo paga cualquier flotero. Es imposible pensar un desarrollo con este tipo de limitantes. Se está trabajando esto para llevarlo al Ministerio de Transporte y encontrarle la vuelta a un asunto de una situación que es ingobernable. Los autos de alquiler de Argentina son los más caros de la región. Y en muchos casos, son los peores. Es una situación en la cual las rentadoras locales son víctimas de la región, tienen que jugar con estas reglas y hasta que no lo puedan resolver no pueden ofrecer una mejora al respecto. Ya hay una comisión que trabaja en eso”.