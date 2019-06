A mediados de abril último, y luego de que la inflación de marzo alcanzara un pico de 4,7% mensual, el Gobierno nacional anunció un paquete de medidas económicas para “profundizar la lucha contra la inflación y ayudar a reactivar la economía”, que incluyó un acuerdo para que 60 productos esenciales de la canasta básica mantuvieran sus precios durante al menos 6 meses, entre otros puntos. Para hacerlo, la Casa Rosada eligió difundir un video en donde se ve al Presidente conversando con Adriana y explicándole el anuncio.

La vecina no se imaginó lo que vendría después: luego de unas horas de haber protagonizado la comunicación oficial al lado del Presidente, diversos usuarios de Facebook, Twitter y WhatsApp viralizaron una nota donde se afirmaba que Adriana había pedido un plan social de $7 mil mensuales a cambio de participar del video.

Twittera.jpg

Horas después, Casa Rosada difundió una versión más corta del video en sus cuentas de diversas redes sociales (ver acá), en donde se ve a Salas al final de la grabación opinar sobre la visita y defenderse de las críticas, algo que no se vio en el video original. No era la primera vez que la vecina charlaba con Macri: en 2018 el Presidente también la había visitado.

“El mensaje que quería compartir es que es real todo lo que pasó hoy acá, obviamente no lo puedo creer. Que volví a sentirme escuchada y que siento que hay que apostar a que las cosas mejoren y que sean con transparencia, con verdad y con trabajo. Que trabajar es la clave de todo esto”, dijo en ese momento.

Adriana.jpg

Sin embargo, un sitio llamado Big Time News -con un nombre similar al medio Big Bang News- publicó un texto titulado: “Adriana: ‘Me prometieron un plan de $7 mil mensuales por hacer el video’”. La acusación fue compartida en ese momento casi 10 mil veces en Facebook y también se replicó en publicaciones de WhatsApp.

La nota del sitio no menciona qué fuente se utilizó ni ante quién Adriana habría hecho esas declaraciones. Reverso contactó a Big Time News para conocer la fuente utilizada en lo publicado, y hasta el momento de la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Cuando apareció este contenido sospechoso, una periodista de este medio fue hasta la casa de Adriana en el barrio de Colegiales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, la protagonista del video confirmó que no hizo esas declaraciones a ningún medio y que lo que se publicó y se dijo en redes sociales sobre ella era “totalmente falso y ridículo”.

Según la certificación negativa que ofrece la ANSES, un comprobante digital que deja constancia de que una persona no recibe algún tipo de beneficio por parte del Estado nacional, no hay ninguna Adriana Salas que reciba un plan social con el domicilio registrado por ella.

En esos días la puerta del edificio de Adriana se llenó de móviles de televisión, pero ella prefirió no hacer declaraciones a ningún medio. También la llamaron sus vecinos y conocidos para preguntarle si era cierto que ella realmente había pedido cobrar un beneficio por hacer el video junto al Presidente.

Ya pasaron dos meses desde que circuló esa versión falsa. Hoy, ante la consulta de este medio, Adriana dice que fueron “días muy duros” y que por un tiempo no revisó las redes sociales porque no quería ver los mensajes en su contra que circulaban. “En la tele veía cómo gente que no me conocía opinaba y hablaba de mí, decían que yo iba a cobrar una plata por mes y eso me hizo sentir muy subestimada, como que por unos pesos uno podría engancharse en cualquier cosa”, dice hoy la vecina que apareció en el video oficial.

Pero no fue eso lo que le dolió más. Entre los trabajos que hace para vivir día a día, Adriana hace trajes para shows de flamenco fusión y tiene una marca. “Me pasó que colegas, que conocieron mi casa, a mi marido y a mis hijas, en sus propios Facebook personales se dedicaron días enteros a agredirme. No quería tener problemas con conseguir trabajo. Solamente en esos casos fui a ver a cada persona para explicarles personalmente que lo que decían las redes sobre mí era totalmente falso”.

Por eso hoy, luego de haber vivido eso, la vecina del video de Macri dice a Reverso: “Hoy con mi familia nos resguardamos y analizamos quién nos escribe porque nadie está preparado para algo así, para recibir tantas acusaciones falsas”.

(*) Esta nota fue producida como parte de Reverso, la iniciativa colaborativa contra la desinformación en la campaña electoral de 2019.