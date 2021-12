La increíble historia de la estafa al "Vikingo de las picadas"

El caso del "Vikingo" no tardó en volverse viral y explicó cómo fue la maniobra que utilizaron engañarlo por casi dos millones de pesos..

Según su relato, una empresa llamada Agrofull se puso en contacto a través Marcelo Bressan, el gerente, quien le encargó 190 cajas de fiambres, quesos finos y frutos secos como regalo para de Navidad para sus empleados. Bressan le dijo a Urig que la empresa estaba conformada por un holding de siete empresas bajo los nombres Agrofull, Chic Clean, Uros y Conangus.

https://twitter.com/WalhallaMann/status/1470759416672698371 Me cagaron, llegué al deposito a donde dejé toda mi mercadería el martes y el jueves y me encuentro con esto. pic.twitter.com/EheiheJzHq — VIKING (@WalhallaMann) December 14, 2021 Twitter">

"La mercadería la entregué el martes 7 y el jueves 9, todas las 190 cajas. Hice tres viajes. Allí me las recibieron, me dieron el contacto de un tipo que me iba a firmar el remito", narró Urig, quien recibió un cheque digital por el monto pactado a nombre de Uros, una de las empresas del holding.

Al momento de cobrar, el empresario de las picadas constató con el banco que la cuenta no tenía fondos y al dirigirse hasta la empresa para reclamar, se encontró con un cartel donde decía que la empresa estaba atravesando dificultades financieras por lo que permanecía cerrada. Cuando intentó comunicarse telefónicamente, nadie atendió sus llamados.

"Me arruinaron, hijos de puta. Me endeudé para poder cumplirles con el pedido, al hijo de puta que me hizo la compra hasta le dejé de regalo una caja llena de cosas por 20 lucas. Me siento el más pelotudo del universo", escribió al darse cuenta que había sido víctima de una estafa.

Tras hacerse viral la historia, clientes y seguidores de Urig iniciaron una colecta de dinero para que pueda recuperar lo perdido, llegando a recaudar más de 750 mil pesos en pocas horas.

Urig se presentó ante la Justicia para radicar la denuncia penal contra el holding de empresas y otros usuarios también aprovecharon la visibilización del caso para expresar que también fueron victimas de la misma maniobra.