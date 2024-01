La Matanza: organizaciones sociales cortan la ruta 3 contra el DNU y la ley ómnibus

La multisectorial, entre las que se encuentran organizaciones como la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el sindicato de Canillitas, la Corriente Martín Fierro y agrupaciones de jubilados y pensionados de la Matanza, realizaron la convocatoria para las 8, entre las vías del ferrocarril y la calle Germán Abdala, en la localidad matancera de Isidro Casanova.

"Vamos a ir a una jornada de protesta en la Ruta 3 con ollas populares porque el ajuste brutal que el Gobierno ya está llevando adelante esta impactando salvajemente en cada una de las familias de los barrios populares y en aquellos trabajadores formales que cobran por debajo de la línea de pobreza y que viven esta situación con mucha angustia", destacaron los organizadores en un comunicado.

Además, denunciaron que "ya hay muchos lugares de trabajo donde han suspendido las horas extras" y alertaron que "la plata no alcanza porque todo vale el doble que hace un mes".

Al respecto, apuntaron contra el presidente Javier Milei y "sus secuaces" por no hablar de "aumento salarial, ni de aumento de jubilaciones" sino de "recorte y de quita de subsidios".

Sobre el DNU y la ley ómnibus, advirtieron que "vienen a cristalizar esta situación" y las rechazaron al considerar que son "centralmente la entrega incondicional de la soberanía y de nuestra patria"

"Por este camino vamos a la destrucción total de la industria nacional, de las PyMES, del comercio y del salario", insistieron, y denunciaron "un plan siniestro" por parte del Gobierno por pretender "bajar la inflación sobre la base de demoler los salarios y las jubilaciones" para "liquidar el consumo".

"Eso se llama recesión y creen que eso va a lograr bajar los precios", consideraron las organizaciones.

Barrios de Pie, una de las organizaciones movilizadas por Massa. Barrios de Pie estará en el corte de la ruta 3.

Moyano pronosticó que en marzo aumentará la conflictividad social y pidió rechazo a la ley Bases"

El cotitular de la CGT Pablo Moyano advirtió hoy que debido al aumento de combustibles, alimentos y tarifas hacia marzo se incrementará la conflictividad social, pidió a los diputados que tengan la valentía de rechazar el proyecto de ley ómnibus y el DNU del Gobierno y dijo que la central obrera es el último muro de contención que tienen los trabajadores.

A la vez, criticó al Gobierno del presidente Javier Milei por no tener diálogo ni con los gobernadores ni con la CGT ni ningún sector y reiteró que la marcha del 24 de enero al Congreso organizada por la central sindical va a ser muy importante.

"Todos decimos que en marzo, cuando empiece el colegio, las prepagas, una mochila a $90 mil, se va a ir complicando la conflictividad social, indicó Moyano por C5N.

Para el gremialista, al aumento de combustibles y alimentos se sumará en los próximos días también el incremento de las tarifas y los colegios privados, una situación con la que, insistió, se va a incrementar la conflictividad social.

"Por eso no entendemos como este Gobierno no tiene diálogo ni con los gobernadores ni con la CGT, ni con ningún sector, que son los más complicados con estas medidas. Es un Gobierno, no sé como llamarlo, cerrado en sí mismo, señaló.