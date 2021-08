En el video que no tardó en volverse viral en las redes sociales se escucha a la profesora defender al oficialismo, criticar a la gestión de Cambiemos e increpar a uno de los estudiantes.

"¿Qué esto es gratis? ¿Qué porque tiene ojitos celestes no va a robar? Te robó. Te robó el futuro”, le dijo la docente con el tono de voz elevado e increpando al estudiante. “¿Y este no?”, le contestó el chico para indicarle si con el actual presidente, Alberto Fernández no ocurría lo mismo. “No me robó nadie, nadie te robó. vos podés venir acá y comer esta porquería porque te lo da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta… andá dale, andá!", le gritó a su alumno la docente de 59 años.

image.png La docente Laura Radetich increpó a un alumno: "Macri te robó"

"¿Sabés cuánto cuesta la cuota en una escuela técnica? 10 lucas pa’rriba. ¿Tiene tu papá 10 lucas para pagar? Eso es lo que dejó Macri, porque eso es lo que dejó Macri", insistió Radetich mientras le preguntó al alumno si su padre tenía plata suficiente para pagar la cuota de un colegio privado.

"Bueno, pero entonces tengo una pregunta, si Macri cagó tanto al país y ellos buscan salir", se escucha que consulta el chico.

"Perdió, perdió, gracias a Dios perdió. Perdió. Por eso perdió, perdió porque atacó al pueblo, atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos. ¿La entendés o no? ¿Vos te pensás que el pueblo es boludo? En serio ¿vos te pensás que el pueblo es boludo?", exclamó la profesora de historia.

"Yo creo que sí votan a una vicepresidenta que tiene causas", argumentó el joven haciendo referencia a los proceso judiciales en contra de Cristina Kirchner.

escuela la matanza.jpg Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”, Ciudad Evita, La Matanza

"¿Causas de qué? ¿Quién se las hizo papi? ¿vos leíste cómo se la hicieron? Dios mío, en serio. Un presidente que puso por decreto dos jueces de la corte. Papi qué estás diciendo. Un presidente que se reúne con un juez para decirle “tenés que meterla presa". ¡No le pudieron probar nada, nada! Le cavaron toda la fucking patagonia. Yo vi a un fiscal montado en una retroexcavadora, haciendo el papel de pelotudo, para llenarte las horas de televisión a vos y a gente que piensa como vos", retrucó Radetich.

La docente también trabaja en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº46 “2 de Abril de La Matanza.

El periodista Ernesto Tenembaum dialogó con la docente en su programa de radio y la mujer se defendió y aseguró que: "Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri, me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado".

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Agustina Vila, informó que estaba al tanto del hecho y habían iniciado una investigación administrativa.