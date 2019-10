Lo reveló a este medio su rector, Daniel Martínez, quien advirtió que los últimos años "han sido difíciles", al tiempo que destacó que el 89 por ciento de los estudiantes "son primera generación de universitarios".

La UNLaM celebró los 30 años con una maratón en la que participaron casi 20 mil vecinos "la más grande de la provincia, lo que pone en evidencia la relación abierta con la comunidad", indicó el rector, quien señaló que "en estas tres décadas, 2 millones de personas han realizado alguna actividad en la universidad".

Luego le siguió una ceremonia a la que asistieron, entre otros, el ex diputado nacional Alberto Pierri, los ex gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli, el ex rector Mario Pinelli y el ex decano y ministro de Educación Alejandro Finocchiaro.

"Administración eficiente"

Martínez reconoció que los últimos "han sido años difíciles, no hemos estado al margen de la situación que sufren otras universidades. Por eso hemos puesto el acento en la gestión, administrando los recursos que recibimos en forma eficiente, acorde a los tiempos que nos toca vivir".

Añadió que "se han realizado recortes en general, disponiendo realizaciones en dos etapas. O en materia de becas para estudio, se optó por reducir el monto, para que llegara a un mayor número de estudiantes".

Sobre las perspectivas a partir del cambio de gobierno, Daniel Martínez puntualizó que "va a ser una época difícil, va a haber un arrastre, por lo que hay ser cauto en los análisis".

Pero interrogado sobre los proyectos que tiene la UNLaM, reveló que "queremos avanzar en un centro cultural único en la zona Oeste por su tamaño, vinculado a carreras que se abrirán, como arte, cultura y cine, que en principio no serán de grado, pero que podrían llegar a serlo, y que no se ofrecen en la zona".

La otra iniciativa es "la puesta en marcha de un centro de diagnóstico y atención primaria para la comunidad, en la que podrán realizar sus prácticas los estudiantes de la carrera de Medicina, que requiere una infraestructura que es costosa", apuntó.

El rector destacó luego el presente de la UNLaM. "Para cursar en el próximo ciclo académico -precisó- a agosto ya había 21.300 inscriptos, por lo que estimamos que en diciembre superaremos los 30 mil".

Puso de relieve luego que "el 89 por ciento de nuestros estudiantes es primera generación de universitarios, lo que muestra la capacidad de incorporación que tiene la UNLaM".