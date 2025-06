Elba Marcovecchio criticó a Luciana Salazar por su disputa con Redrado

Mientras la modelo acusa a su ex de no responsabilizarse de su hija Matilda, el economista sostiene que no está relacionado de ninguna forma con la menor.

Entre idas y vueltas legales, Marcovecchio apuntó: “Acá hay una confusión conceptual. Luciana argumenta que Martín firmó un contrato de subrogación ¿A dónde está la acción de filiación que le hace?”.

“En la documentación que ella exhibe, no veo que él haya tenido la voluntad procreacional, que es lo que se necesita para adquirir la condición de padre”, apuntó la letrada que diferenció la figura del “Padre a fin”: “En la documentación veo una cuestión que no se volcó en el centro asistencial y no cumple con los requisitos legales para exponer y exhibir la voluntad procreacional que debería tener”.

Embed

“No veo la voluntad de padre que Luciana le adjudica a Martín. Por otro lado, si así lo sostuviera, ¿A dónde está la acción de filiación? Esto es sumamente grave porque a la que más daña, es la confusión que se genera en una criatura”, añadió la defensora de Mauro Icardi en el juicio contra Wanda Nara.

“A la nena le dicen que él es el padre, que no la reconoce, que no cumple determinadas cuestiones y le hacen un daño a la criatura. El valor legal para posicionarlo en un lugar de padre, no lo tiene, porque si no hubiera una acción de filiación que nunca la escuchamos”, continuó la abogada.

Por su parte diferenció el pedido de manutención del nombramiento paterno: “El reclamo económico es entre adultos y punto. Me preocupa cómo cuidamos a nuestra criaturas. El primer amor de una criatura es con su padre, donde vos le decís que esa persona no la reconoce, le hacen un daño enorme”.

“Si la postura de la madre, es que Martín es el padre, que haga una acción de filiación. Que no confunda a la criatura. Esto no pasa por ejercer los derechos como mamá porque nosotras no somos las dueñas de nuestros hijos, estamos para cuidarlos”, sostuvo.

“Lo primero que se hace es ordenar el reclamo. Una cuestión, es el reclamo económico fundado en el eventual reconocimiento que podría haber hecho, que no lo ví. Padre no es solamente alimentos, es que si le llegara a pasar algo, también hay una cuestión hereditaria”, concluyó Marcovecchio.