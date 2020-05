Durante la 73º Asamblea Anual, que esta vez se realizó en forma virtual, el director de Emergencias Sanitaras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, aseguró que este nuevo coronavirus podría volverse “endémico en nuestras comunidades y estos virus pueden no irse nunca”. Y agregó que es importante “ser realista, no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad”.

De acuerdo con los reportes de la máxima institución sanitaria, en las regiones más afectadas no más del 20% de la población logró desarrollar algún tipo de inmunidad a la enfermedad. Sin embargo, el promedio de inmunidad se encuentra incluso mucho más abajo, menos del 10%.

Con estos números, la Organización busca refutar la teoría sobre la “inmunidad del rebaño”, que fue aplicado en Suecia y en el Reino Unido, en la cual se supone que cuánto más gente se contagie y se cure habrá más inmunidad.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a los países que sean cautelosos a la hora de volver a las actividades habituales. “Los que avanzan con demasiada rapidez, sin tener un andamiaje de salud pública capaz de detectar y suprimir la transmisión, corren el riesgo de afectar su propia recuperación”, afirmó.

ADEMÁS:

Tras dos días con salidas en la Ciudad, el gobierno define si continúan o no

Una mujer con coronavirus dio a luz a una nena en Mar del Plata

Cifras que asustan

De acuerdo con los números difundidos por la OMS; hay más de 4,6 millones de personas contagiadas en todo el mundo, mientras que el número de muertos llegó a los 311.847, unos 4.500 más que la jornada de ayer.

Según los datos del organismo, América es la región más afectada, superando los dos millones de casos confirmados, mientras que Estados Unidos y Brasil acumulan el mayor número de víctimas: 87.180 y 15.633, respectivamente.

De acuerdo con estas estadísticas los países con mayor número de casos son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Brasil, que superó por primera vez a España en el cuarto lugar.

El titular de la OMS remarcó que ninguna de las medidas adoptadas para frenar la transmisión el coronavirus fue suficiente por sí sola para lograr una diferencia y defendió las estrategias combinadas para lograr buenos resultados.

“Sólo los países que tomaron medidas combinadas de detección de casos, rastreo de contactos, aislamiento de infectados, confinamientos y promoción del lavado de manos consiguieron buenos resultados, y la OMS apuesta por ello”, sostuvo Ghebreyesus.