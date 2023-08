Lanzan colecta para repatriar el cuerpo de la argentina asesinada Kosovo

"Ayúdanos a difundir y así poder traer los restos mortales de nuestra amada hija", señala una publicación de Facebook firmada por Facundo Urdangaray y Magdalena Delmonte, los padres de la joven, quienes dieron a conocer los datos de una cuenta bancaria para que las personas puedan aportar una suma de dinero que les permita abordar el gasto de la repatriación.

En el texto se indica que "la cuenta está habilitada, tanto para donaciones de moneda nacional y extranjera" para colaborar "con la repatriación del cuerpo" y se cita que quienes quieran donar deberán hacerlo a la cuenta 7170363328, CBU: 0110717530071703633283, Banco Nación.

En el mensaje, además de agradecer "tanto cariño y solidaridad", destacan el "compromiso de los gerentes del Banco Nación, casa matriz de Buenos Aires y al gerente de la sucursal de Tolosa", para la apertura de la cuenta, dado que hasta el momento se estaba usando una cuenta personal del padre que, ahora fue sustituida por esta "cuenta donación".

María Clara Urdangaray había viajado a la ciudad de Barcelona, en España, en noviembre del año pasado y unos meses después conoció al imputado después de una fiesta, tras lo cual luego se fueron a vivir a Suiza.

El último fin de semana de julio, la joven y su novio viajaron a la ciudad de Pristina, en Kosovo, con el fin de participar de la fiesta de casamiento del hermano del imputado, según pudieron establecer los familiares de María Clara.

Finalmente, el 1 de agosto, la joven platense murió al caer desde un balcón del sexto piso del edificio en el que se alojaban. Por el hecho fue detenido su pareja, un ciudadano suizo de 31 años.

"El novio era una persona muy celosa, no puedo creer lo que le hizo. No se me pasa por la cabeza la hipótesis que se maneja de un posible suicidio, no es así", aseguró Magdalena, la madre de María Clara, en una entrevista con el canal C5N realizada días después de la muerte de su hija.