Leopoldo Luque: Maradona hacía lo que quería

A partir de ese cambio de acusación, el profesional, que integraba el entorno del astro que liderado por el abogadoMatías Morla, comenzó un raid mediático con el fin de mejorar su imagen pública.

El neurocirujano, que días atrás fue citado a declaración indagatoria en la investigación, indicó este sábado que "Diego estaba cansado de todo, de mucho de lo que había a su alrededor" y que "no todos teníamos el interés de verlo bien a Diego porque había muchos intereses personales en danza".

Luque agregó: "me hubiese gustado otro tipo de contención" de parte del entorno o la familia. "No puedo juzgar pero me hubiese gustado algo más", sostuvo. Pero también aseguró que Maradona hacía realmente lo que quería en lo que pareció un modo de eximirse de su responsabilidad y la del cuestionado entorno que lideraba el abogado Matías Morla. "Uno tiene derecho hasta a elegir cosas irracionales".

Además:

Los audios escandalosos

Luque señaló que se arrepentía de haber dicho lo que se escucha en los audios y explicó: "En la intimidad a veces se dicen tonterías, a veces lo que se difunde es descontextualizado y a veces se dicen cosas por las que se tiene que pedir perdón. A veces dije esas cosas por las que pido disculpas por frustraciones" en la relación con Diego.

Cabe recordar, que en esas grabaciones, Luque habla con total falta de respeto de su paciente y "amigo" Diego Maradona

Luque se exhibió como una víctima de Maradona

El médico relató varios episodios en los que Diego aceptaba, por ejemplo, ir a realizarse chequeos y cuando Luque tenía preparado todo el operativo que necesitaba una figura como Maradona, su amigo le cancelaba. En otros momentos, según dijo, Diego "me humillaba, seguramente para que dejara todo y fuera a verlo". Aclaró que se arrepentía de algunos dichos, pero que "no me arrepiento de nada desde el punto de vista médico".

Luque, quien se definió como "el médico de confianza" de Maradona dijo que el Diez se fue de la clínica sin el diagnóstico de "insuficiencia cardíaca crónica". De acuerdo al neurocirujano "nunca se vio" ese problema clave en el desenlace de Diego.

Explicó que lo convenció a Maradona de internarse y que cuando la tomografía detectó los hematomas subdurales fue de la idea de operarlo. Los hematomas eran los causantes de los olvidos y acciones erráticas de Diego. Contó que no tuvo intención de fingir que había sido el médico principal en el quirófano. Participó de la intervención pero no fue quién dirigió la operación que era lo que quería Diego.

La participación del abogado Víctor Stinfale

Dijo que el abogado Víctor Stinfale le llevó, en nombre de la familia, un médico para que lo operara. Pero que no era neurocirujano. Finalmente la operación se llevó a cabo y Luque estuvo en la sala.

"Hice todo lo posible por Diego. Lo convencí de ir a la clínica y, cuando salió, de que aceptara enfermeros y gente que lo cuidara. Y escuché cada barbaridad, como que lo maltrataba", dijo en otro momento del programa de El Trece